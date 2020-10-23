Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

Osmanlı'nın son fethi ve Bakü Fatihi Nuri Paşa

'Ağabeyimin (Enver Paşa) şehit olması kalbimi ne kadar sızlattıysa, Azerbaycan'ın istilası kalbimi ondan daha çok sızlattı. Ağabeyim bir faniydi. Fakat Azerbaycan'daki Türklük ebedidir. Keşke hayatımı kaybetseydim de Azerbaycan Türklüğün dışında kalmasaydı.' Bu sözler Bakü Fatihi Nuri Paşa'ya ait. Bugün hangi Azerbaycanlıya “Nuri Paşa kimdir?” diye sorduğunuzda “O bir kahramandır, Azerbaycan'ın istiklâl mücahididir” cevabını alırsınız. Fakat aynı soruyu hangi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına sorarsanız sorun, alacağınız cevap ise “O da kim?” olacak. Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerini düşman işgalinden kurtararak tüm Azerbaycanlıların gönlünde taht kuran Nuri Paşa, altı asırlık Osmanlı Devleti'nin tarihindeki son fethi gerçekleştirdi. Peki, Bakü Fatihi Nuri Paşa, gerçekten de kimdir ve neden Azerbaycan kadar Türkiye'de tanınmıyor?