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Hayat Kabede 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
AKTÜEL

Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Mekke’de Mescid-i Haram’da 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı. Aylar sonra cemaatle namazın 5 gün önce kılınmasına izin verilmişti.

Haber Merkezi İHA
Namaza gelen Müslümanlar sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyarak namazını eda etti.
Namaza gelen Müslümanlar sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyarak namazını eda etti.

Mekke’de Mescid-i Haram'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 ay durdurulan cemaatle namazın 5 gün önce kılınmasına izin verilmişti. Bugün ise Mescid-i Haram’da 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı. Namaza gelen Müslümanlar sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyarak namazını eda etti.

Kabe'de 7 ay sonra yeniden cemaatle namaz kılındı
DÜNYA
Kabe'de 7 ay sonra yeniden cemaatle namaz kılındı

Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram’da yaklaşık 40 bin kişinin 7 ay sonra kılınan ilk cuma namazına katıldığı belirtildi.

Kabe-i Muazzama'da yedi ay sonra ilk cuma namazı kılındı
OYNAT 00:30
Kabe-i Muazzama'da yedi ay sonra ilk cuma namazı kılındı
Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Mekke'de Mescid-i Haram'da 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı. Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram'da yaklaşık 40 bin kişinin 7 ay sonra kılınan ilk cuma namazına katıldığı belirtildi.


İHA

Öte yandan Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini de kademeli olarak başlatmıştı. İlk umre ziyaretleri 4 Ekim’de başlamıştı. Yurt dışından gelen yabancı ziyaretçiler ise 1 Kasım’dan itibaren umre ziyareti yapabilecek.

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