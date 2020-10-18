Kabe'de 7 ay sonra yeniden cemaatle namaz kılındı

Suudi Arabistan'da, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle verilen 7 aylık aranın ardından yeniden cemaatle namaz kılındı.

Suudi Arabistan devlet televizyonunun haberine göre, ülkede yaşayanların, Mescid-i Haram'da namaz kılmasına izin verildi.

Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığının Twitter hesabından da, Mescid-i Haram'da sabah namazı kılan cemaatin fotoğrafları paylaşıldı.

#تقرير_مرئي | بقلوب مشتاقة تسابق الخطى نحو مهواها، هكذا كانت عودة المصلين للـ #المسجد_الحرام. #بسلام_آمنين pic.twitter.com/o9Noe7rsnF — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 18, 2020

Umre ziyaretleri başlamıştı

Suudi Arabistan'da 4 Ekim'de de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretleri başlamıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

OYNAT 00:47 Kabe-i Muazzama'da altı ay sonra yapılan ilk tavaf görüntülendi Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyan umreciler, tavaf ederken görüntülendi. BiP'te paylaş

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Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.

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Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

DÜNYA Altı ay sonra ilk umre