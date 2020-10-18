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Dünya Kabede 7 ay sonra yeniden cemaatle namaz kılındı
ORTADOĞU

Kabe'de 7 ay sonra yeniden cemaatle namaz kılındı

Kutsal topraklarda 7 ay sonra yeniden cemaatle namaz kılmanın sevinci yaşandı. Suudi Arabistan'da, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen ve yeniden başlatılan umre ziyaretinin ardından ilk kez cemaatle sabah namazı kılındı.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuştu.
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuştu.

Suudi Arabistan'da, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle verilen 7 aylık aranın ardından yeniden cemaatle namaz kılındı.

Suudi Arabistan devlet televizyonunun haberine göre, ülkede yaşayanların, Mescid-i Haram'da namaz kılmasına izin verildi.

Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığının Twitter hesabından da, Mescid-i Haram'da sabah namazı kılan cemaatin fotoğrafları paylaşıldı.

Umre ziyaretleri başlamıştı

Suudi Arabistan'da 4 Ekim'de de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretleri başlamıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

Kabe-i Muazzama'da altı ay sonra yapılan ilk tavaf görüntülendi
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Kabe-i Muazzama'da altı ay sonra yapılan ilk tavaf görüntülendi
Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyan umreciler, tavaf ederken görüntülendi.

Yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

Altı ay sonra ilk umre
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