KADEM ABD’de Filistinli kadınları konuşacak

Yedi Hilal Derneği’nin üniversite öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlattığı “7 Güzel Okuma” projesi, sekizinci kez gençlerle buluşuyor. 81 ilde yürütülen projenin bu yılki hedefi 10 bin kişiye ulaşmak. Başvuruları devam eden proje kapsamında, dernek tarafından belirlenen 7 yazarın birer kitabı okunacak ve tahlil edilecek.