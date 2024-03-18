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Hayat

KADEM ABD’de Filistinli kadınları konuşacak

04:00 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:44 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 68. Oturumunda bir panel düzenleyecek. “Invisible Struggles and Bravehearts: Being Woman in Palestine” başlıklı yan etkinlikte, Filistinli kadınların varoluş mücadelesi ele alınacak. Bugün Türkiye saatiyle 17.00’de yapılacak etkinlikle, Filistinli aktivist ve önde gelen isimler yaşanmış hikâyeleri anlatacak. Moderatörlüğünü gazeteci Fatih Er’in yapacağı panelde ise doktor Karameh Kuemmerle, aktivist ve tatreez sanatçısı Lina Barkawi, şair Zeina Azzam, Filistin Devleti BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Feda Abdelhady katılacak. Program BM’nin sosyal medya ve YouTube hesaplarından takip edilebilecek.



#Aktüel
#KADEM
#Filistin
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