Üniversite gençliği böyle kitap okuyor

Yedi Hilal Derneği’nin “Okuduğun yerden başla” sloganıyla yola çıkan “7 Güzel Okuma” projesinin sekizincisi için kayıtlar devam ediyor. İlki 2015 yılında Sakarya'da başlayan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Türkeye’deki tüm üniversitelere yayıldı. 2016 yılında İstanbul’da bin 285 kişiye ulaşıldı. 2017’de 18 il, 2018’de 70 ile yayılan proje, son iki yıldır 81 ilde yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl 5 bin 100 kişiyle yola çıkan 7 Güzel Okuma programına, bu yıl 10 binin üzerinde katılım bekleniyor. Başvuruların 17 Mart’ta sona ereceği proje kapsamında, bu yıl okunması için belirlenen yazarlar ise şöyle: Necip Fazıl Kısakürek, Aliya İzetbegoviç, Sezai Karakoç, Zeynep Gazali, Savaş Ş. Barkçin, Ahmet Hamdi Tanpınar, Anton Çehov.

HEM OKUYOR HEM YAZIYORLAR

Okuma programının nasıl yürütüldüğü ile ilgili bilgi veren Yedi Hilal Derneği Genel Merkez Üniversiteler Başkanı Özge Hilal Yalduz, şunları söyledi: “Öncelikle tüm üniversite teşkilatlarımızda eş zamanlı olarak 4 hafta boyunca 4 oturum yapılıyor. Bu oturumlarda belirlediğimiz yedi yazarın hayatları inceleniyor. Sonrasında üniversitelere başvurmaları için form açıyoruz. Bu formda yedi yazardan birinin istedikleri kitabını seçebiliyorlar. Başvuru 10 kişiye ulaştığında, o üniversitede bir halka açılıyor. 6 hafta boyunca belirlenen kitaplar okunup tahlilleri yapılıyor. Süreç içerisinde okudukları kitapla ilgili deneme yazısı yazan ve ilk üçe giren kişinin yazısını Seferber dergimizde yayınlıyoruz. İlk 15’e giren kişilere de yazarlık atölyesine kayıt imkanı sağlıyoruz.”

GÖNLE DOKUNAN OKUMALAR YAPIYORUZ

Yedi güzel okuma sürecinde kitap okuma usulünü oturtmak istediklerini dile getiren Yalduz, “Elimize geçen kitabı okuyup altını çizmek değil de bir şeyleri içselleştirerek, yazarlarımızın iç dünyasına girerek bunu yapmak istiyoruz. Bu tahlilde bizim öncelediğimiz şey; kitabı okuyup bitirmek ve okunan kısımların yüzeysel tahlilini yapmak değil, yazar burada ne hissediyor, bize ne vermek istiyor, bu kitap bizi hangi açıdan geliştirebilir gibi daha gönle dokunan noktasına hitap edecek şekilde tahlil yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

30 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Programa katılan öğrencilerin bu süreç içerisinde hem fikri anlamda tartışmalar gerçekleştirdiğini hem de sosyal sorumluluk kapsamında ekstra çalışmalar yaptıklarını belirten Yedi Hilal Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Altunkes, “Beraberinde de öğrencilerimizin sosyalleşmesi, kitapla kültürle daha yakın bir ünsiyet kurması sağlanıyor. Sakarya’da başlattıktan sonra faydasını görünce tüm Türkiye genelinde yayılması konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ortak bir çalışma yürüttük. O günden bugüne 30 binin üzerinde üniversite öğrencisine bu çalışma ulaştırıldı ve binlerce kitap okutuldu” dedi.







