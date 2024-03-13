İzlanda Eurovision için kararını verdi

İzlanda bu yıl Eurovision’a Hera Björk’ün “Scared of Heights” adlı şarkısıyla katılacak. Yarışmayı izleyenler, oylama sürecinin “kuralsız” ilerlemesi nedeniyle endişelerini dile getirdi ancak İzlanda yayın kuruluşu RUV, söz konusu hataların sonucu etkileyecek düzeyde olmadığını ifade etti. Öte yandan İsveç'te aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de yer aldığı bin kişi, 10 Ocak'ta imza toplayarak, "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesini" istemişti. Sanatçılar, İsrail'in katılımının engellenmemesi durumunda İsveç'in yarışmadan çekilmesini talep etmişti.
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2 saat önce