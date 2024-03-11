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Hayat

“Kadın Varsa Hayat Var” fotoğraf sergisi Esenler’de

Kadınların objektifine yansıyan ve hayata bakış açılarını belgeleyen fotoğraflardan oluşan “Kadın Varsa Hayat Var” sergisi açıldı.

04:00 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:11 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
“Kadın Varsa Hayat Var” fotoğraf sergisi
“Kadın Varsa Hayat Var” fotoğraf sergisi

Küratörlüğünü Deniz Kalaycı’nın yaptığı fotoğraf sergisinde ülkemizden ve dünyadan 53 kadın fotoğraf sanatçısının çalışmaları yer alıyor. Kalaycı, yaptığı açıklamada, “Kadın fotoğraf sanatçılarının görünürlüğünü arttırmak ve aradaki iletişimi kuvvetlendirmek için Esenler Belediyesi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği olarak, fotoğraf sanatı ile ilgilenen kadınlarımızı onore etmek istedik” dedi. Sergi 8 Nisan’a kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde görülebilecek.



#Aktüel
#Sergi
#Hayat
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