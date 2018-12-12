Hayat Kara kış gelmeden mezar yerleri açıldı
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Kara kış gelmeden mezar yerleri açıldı

Türkiye'de kış aylarının en sert geçtiği illerden olan ve soğuk hava nedeniyle toprağın bile donduğu Erzurum'da, kışın mezar yeri açmada yaşanan zorluklar nedeniyle belediye görevlileri "kara kış" gelmeden 600 kişilik mezar yeri hazırladı.

AA
Belediyenin Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri, kentte 600 kişilik mezar yeri açtı.
Belediyenin Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri, kentte 600 kişilik mezar yeri açtı.

Ülkede "kara kış"ın yaşandığı şehirlerinden olan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, "mezar yeri" konusunda da önlem alındı. Yüksek rakımı nedeniyle kışın toprağın bile donduğu, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte defin işlemlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Erzurum Büyükşehir Belediyesince çalışma yapıldı.

Belediyenin Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri, kentte 600 kişilik mezar yeri açtı. Etrafı parke taşları ile çevrilen kayalık alanları iş makinesi desteğiyle açan görevliler, ardından bu alanlarda kompresör, kazma ve küreklerle düzenleme çalışması yaptı.

Erzurum'da,

Bu işi acılı vatandaşa bırakmıyorlar

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, mezarlık hizmetlerinin belediyenin başlıca görevlerinden olduğunu hatırlattı.

Yakınlarını kaybettikleri için kederli olan vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyleyen Sekmen, şu ifadeleri kullandı:

  • "Yakını vefat eden kişiden böyle bir anda para istenmez. Bu insanların sıkıntıları olabilir, yardım edilmesi gerekebilir. Defin işleminin ardından aileye ücretsiz yemek hizmetimiz de var. Evi müsait değil ise taziye çadırı kuruyoruz. Taziye çadırına iklim şartına göre soba ve ısınmak için donanım desteği de veriyoruz. Ayrıca kentin büyük bölümünde taziye evlerimiz de mevcut. Erzurum'da halkın büyük çoğunluğu Müslüman ama ölen kişinin ailesi gayrimüslim olsa da aynı hizmeti yaparız. Biz vatandaşımızın cenazesini alıp gerekli hizmetleri yaptıktan sonra mezarına kadar götürüyoruz. Bu işlemi acılı vatandaşa bırakamayız, onlar yapamaz."

600 mezar hazırlandı.

Kışın kolaylık sağlıyor

Sekmen, Erzurum'da kış aylarının soğuk ve çetin geçtiğini, yakınlarını kaybedenlerin kışın zorluk yaşamaması için şimdiden hazırlıkları tamamladıklarını dile getirdi.

Kış öncesinde mezarlık için alanlar belirlediklerini ve ardından ekiplerce mezar açma işlemi yaptıklarını aktaran Sekmen, "Şayet cenazenin aile kabristanı yok ise bu hizmeti yapıyoruz. Bazı vatandaşlarımızın aile kabristanı oluyor. Böyle bir cenaze anında yer açıyoruz. Kış da olsa bu vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Elbetteki zor ama ne yapalım. Şu an yaptığımız bu çalışma bize kışın çok büyük kolaylık sağlıyor. Şu an 600 civarında mezarımız hazır" şeklinde konuştu.

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Sekmen, tüm bu hizmetlerin yanı sıra, istenmesi halinde Erzurum'da vefat eden vatandaşların cenazelerinin de Türkiye'nin birçok noktasına herhangi bir ücret almadan gönderildiğini sözlerine ekledi.

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