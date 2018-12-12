Diriliş Ertuğrul'a geri dönen Sevcan Hatun sosyal medyayı salladı
TRT'ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu'nun eşi Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın, Diriliş Ertuğrul dizisine geri döndü. Sosyal medya hesabından Diriliş Ertuğrul'un fragmanını paylaşan Balçın'ı gören Diriliş hayranları yorumlarıyla sosyal medyayı salladı. Diriliş hayranlarından biri ise Balçın'a "Yaşasın Selcan hatun geri dönüyor efsane geri dönüyor" yorumunda bulundu. Balçın, cevval ve gözü açık kadın kimliğiyle Kayı obasına geri dönerek izleyiciyi ekrana kitlemeye hazırlanıyor.
Bugün yayınlanacak olan Diriliş Ertuğrul'da artık Didem Balçın'da ekranlarda olacak. Oyuncu Balçın, sosyal medya hesabından Diriliş Ertuğrul'un fragmanını yayınlayarak yüzünün neden güldüğünü itiraf etti. Balçın'ın geri döndüğünü gören Diriliş Ertuğrul hayranları ise yaptıkları yorumlarla sosyal medyayı salladı.
Efsane geri dönüyor
Türkiye'nin en çok izlenen, dünyada 85 ülkeyi aşan 3 milyar izleyici kitlesine sahip, yapımcı ve senaristliği Mehmet Bozdağ imzası taşıyan Diriliş Ertuğrul dizisinde, bu hafta çarpıcı bir gelişme izleyicileri bekliyor. Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun hatunu Selcan, beyi Moğollarla mücadele etmek için kardeşleriyle beraber dağa çekilince, çocukları ve obasını alıp Kayı'ya geliyor.
Sosyal medya hesabından Diriliş Erturul'un fragmanını yayınlayan Balçın, mutluluğunu belirterek "Yüzüm gülüyorsa sebebi bundandır" dedi. Diriliş Ertuğrul'a geri dönen Balçın, yorum yağmuruna tutuldu.