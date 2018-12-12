Diriliş Ertuğrul'a geri dönen Sevcan Hatun sosyal medyayı salladı

Bugün yayınlanacak olan Diriliş Ertuğrul'da artık Didem Balçın'da ekranlarda olacak. Oyuncu Balçın, sosyal medya hesabından Diriliş Ertuğrul'un fragmanını yayınlayarak yüzünün neden güldüğünü itiraf etti. Balçın'ın geri döndüğünü gören Diriliş Ertuğrul hayranları ise yaptıkları yorumlarla sosyal medyayı salladı.

Efsane geri dönüyor

Türkiye'nin en çok izlenen, dünyada 85 ülkeyi aşan 3 milyar izleyici kitlesine sahip, yapımcı ve senaristliği Mehmet Bozdağ imzası taşıyan Diriliş Ertuğrul dizisinde, bu hafta çarpıcı bir gelişme izleyicileri bekliyor. Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun hatunu Selcan, beyi Moğollarla mücadele etmek için kardeşleriyle beraber dağa çekilince, çocukları ve obasını alıp Kayı'ya geliyor.

Sosyal medya hesabından Diriliş Erturul'un fragmanını yayınlayan Balçın, mutluluğunu belirterek "Yüzüm gülüyorsa sebebi bundandır" dedi. Diriliş Ertuğrul'a geri dönen Balçın, yorum yağmuruna tutuldu.

HAYAT Diriliş Ertuğrul'a sevilen karakter geri dönüyor

FOTOĞRAF 29 Batuhan- Osman Albayrak Batuhan- Osman Albayrak Phılıp- Cenk Kangöz Phılıp- Cenk Kangöz Turgut Alp- Cengiz Coşkun Turgut Alp- Cengiz Coşkun Aliyar Bey- Cem Uçan Aliyar Bey- Cem Uçan Hayme Ana- Hülya Darcan Hayme Ana- Hülya Darcan Doğan Alp- Cavit Çetin Güner Doğan Alp- Cavit Çetin Güner Engin Altan Düzyatan Engin Altan Düzyatan Artuk Bey- Ayberk Pekcan Artuk Bey- Ayberk Pekcan Nurettin Sönmez- Bamsı Beyrek Nurettin Sönmez- Bamsı Beyrek Cazgır- Mehmet Cerrahoğlu Cazgır- Mehmet Cerrahoğlu Dündar-Batuhan Karacakaya Dündar-Batuhan Karacakaya Halime Sultan- Esra Bilgiç Töre Halime Sultan- Esra Bilgiç Töre Simon- Lebip Gökhan Simon- Lebip Gökhan Aslıhan Hatun-Gülsim Ali İlhan Aslıhan Hatun-Gülsim Ali İlhan . Diriliş Ertuğrul oyuncularının eski halleri görenleri şaşırtıyor TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul her hafta rekorlara koşuyor. Tarihi dizede oynayan oyuncuların eski ve yeni halleri ise görenleri şaşırtıyor.



