Hayat Diriliş Ertuğrula geri dönen Sevcan Hatun sosyal medyayı salladı
SİNEMA

Diriliş Ertuğrul'a geri dönen Sevcan Hatun sosyal medyayı salladı

TRT'ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu'nun eşi Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın, Diriliş Ertuğrul dizisine geri döndü. Sosyal medya hesabından Diriliş Ertuğrul'un fragmanını paylaşan Balçın'ı gören Diriliş hayranları yorumlarıyla sosyal medyayı salladı. Diriliş hayranlarından biri ise Balçın'a "Yaşasın Selcan hatun geri dönüyor efsane geri dönüyor" yorumunda bulundu. Balçın, cevval ve gözü açık kadın kimliğiyle Kayı obasına geri dönerek izleyiciyi ekrana kitlemeye hazırlanıyor.

Yeni Şafak
Diriliş Ertuğrul bugün TRT ekranlarında olacak.
Diriliş Ertuğrul bugün TRT ekranlarında olacak.

Bugün yayınlanacak olan Diriliş Ertuğrul'da artık Didem Balçın'da ekranlarda olacak. Oyuncu Balçın, sosyal medya hesabından Diriliş Ertuğrul'un fragmanını yayınlayarak yüzünün neden güldüğünü itiraf etti. Balçın'ın geri döndüğünü gören Diriliş Ertuğrul hayranları ise yaptıkları yorumlarla sosyal medyayı salladı.

Efsane geri dönüyor

Türkiye'nin en çok izlenen, dünyada 85 ülkeyi aşan 3 milyar izleyici kitlesine sahip, yapımcı ve senaristliği Mehmet Bozdağ imzası taşıyan Diriliş Ertuğrul dizisinde, bu hafta çarpıcı bir gelişme izleyicileri bekliyor. Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun hatunu Selcan, beyi Moğollarla mücadele etmek için kardeşleriyle beraber dağa çekilince, çocukları ve obasını alıp Kayı'ya geliyor.

Sosyal medya hesabından Diriliş Erturul'un fragmanını yayınlayan Balçın, mutluluğunu belirterek "Yüzüm gülüyorsa sebebi bundandır" dedi. Diriliş Ertuğrul'a geri dönen Balçın, yorum yağmuruna tutuldu.

Diriliş Ertuğrul'a sevilen karakter geri dönüyor
HAYAT
Diriliş Ertuğrul'a sevilen karakter geri dönüyor

Diriliş Ertuğrul oyuncularının eski halleri görenleri şaşırtıyor
FOTOĞRAF 29
Title
Batuhan- Osman Albayrak
Title
Batuhan- Osman Albayrak
Title
Phılıp- Cenk Kangöz
Title
Phılıp- Cenk Kangöz
Title
Turgut Alp- Cengiz Coşkun
Title
Turgut Alp- Cengiz Coşkun
Title
Aliyar Bey- Cem Uçan
Title
Aliyar Bey- Cem Uçan
Title
Hayme Ana- Hülya Darcan
Title
Hayme Ana- Hülya Darcan
Title
Doğan Alp- Cavit Çetin Güner
Title
Doğan Alp- Cavit Çetin Güner
Title
Engin Altan Düzyatan
Title
Engin Altan Düzyatan
Title
Artuk Bey- Ayberk Pekcan
Title
Artuk Bey- Ayberk Pekcan
Title
Nurettin Sönmez- Bamsı Beyrek
Title
Nurettin Sönmez- Bamsı Beyrek
Title
Cazgır- Mehmet Cerrahoğlu
Title
Cazgır- Mehmet Cerrahoğlu
Title
Dündar-Batuhan Karacakaya
Title
Dündar-Batuhan Karacakaya
Title
Halime Sultan- Esra Bilgiç Töre
Title
Halime Sultan- Esra Bilgiç Töre
Title
Simon- Lebip Gökhan
Title
Simon- Lebip Gökhan
Title
Aslıhan Hatun-Gülsim Ali İlhan
Title
Aslıhan Hatun-Gülsim Ali İlhan
Title
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Diriliş Ertuğrul oyuncularının eski halleri görenleri şaşırtıyor
TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul her hafta rekorlara koşuyor. Tarihi dizede oynayan oyuncuların eski ve yeni halleri ise görenleri şaşırtıyor.
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