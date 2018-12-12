6 milyon hasılat elde eden Şafak Sezer: Filmden 100 lira kazanmadım

Geçtiğimiz günlerde "Gel Konuşalım" programına konuk olan oyuncu Şafak Sezer sorulan soruları yanıtladı. Ünlü komedyen Sezer, "Kolpaçino: Bomba" filmiyle ilgilide açıklamalarda bulundu. 11 Mart 2011 tarihinde vizyona giren filmin hasılatı
Sezer: 100 lira kazanmadım
- 11 Mart 2011 tarihinde vizyona giren Kolpaçino: Bomba filminden 6 milyon gelir elde edilmişti. Şafak Sezer ise "Kolpaçino serisinin 2. filmi; Kolpaçino: Bomba'dan 100 lira kazanmadım" dedi.
Ünlü oyuncu ayrıca oyunculuktan daha iyi para kazandığını ancak tutumlu olmadığını da söyledi. Kolpaçino: Bomba'yı 736.320 seyirci izledi.
Box Office'nin "Kolpaçino: Bomba" filminin hasılat ve seyirci sayısı değerleri: