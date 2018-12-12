Hayat 6 milyon hasılat elde eden Şafak Sezer Filmden 100 lira kazanmadım
AKTÜEL

6 milyon hasılat elde eden Şafak Sezer: Filmden 100 lira kazanmadım

Şafak Sezer, katıldığı bir programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 2011 yılında yönetmenliğini yaptığı "Kolpaçino: Bomba" filmi hakkında konuşan ünlü komedyen Sezer, "Kolpaçino serisinin 2. filmi; Kolpaçino: Bomba'dan 100 lira kazanmadım" dedi. 2011'de filmden elde ettiği 6 milyonluk hasılat ise kafaları karıştırdı.

Yeni Şafak
11 Mart 2011'de gösterime giren 'Kolpaçino: Bomba'yı 736 bin 320 seyirci izledi.
11 Mart 2011'de gösterime giren 'Kolpaçino: Bomba'yı 736 bin 320 seyirci izledi.

Geçtiğimiz günlerde "Gel Konuşalım" programına konuk olan oyuncu Şafak Sezer sorulan soruları yanıtladı. Ünlü komedyen Sezer, "Kolpaçino: Bomba" filmiyle ilgilide açıklamalarda bulundu. 11 Mart 2011 tarihinde vizyona giren filmin hasılatı

Sezer: 100 lira kazanmadım

  • 11 Mart 2011 tarihinde vizyona giren Kolpaçino: Bomba filminden 6 milyon gelir elde edilmişti. Şafak Sezer ise "Kolpaçino serisinin 2. filmi; Kolpaçino: Bomba'dan 100 lira kazanmadım" dedi.

Ünlü oyuncu ayrıca oyunculuktan daha iyi para kazandığını ancak tutumlu olmadığını da söyledi. Kolpaçino: Bomba'yı 736.320 seyirci izledi.

Box Office'nin "Kolpaçino: Bomba" filminin hasılat ve seyirci sayısı değerleri:

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