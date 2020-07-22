Karikatüristlerin gözünden pandemi

Aydın Doğan Vakfı’nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’na katılan karikatüristlerin çizdiği Covid-19 karikatürleri Trump AVM’deki sergi salonunda ziyaretçileriyle buluşuyor.
Aydın Doğan Vakfı’nın, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine dikkat çekmek adına yaptığı çağrıda, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan karikatür sanatçıları, paylaştıkları çalışmalarda sosyal mesafe, hijyen, izolasyon, maske kullanımı gibi güncel konulara dikkat çekiyorlar.
36 yıldır düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan ‘Pandeminin Çizgileri’ adlı Covid-19 sergisi, Trump AVM’de ziyaretçileriyle buluşuyor.
Sergi, TRUMP Alışveriş Merkezi B3 katı Karikatür Sergi Salonu’nda görülebilir.
Sergilenen karikatürleri görmek için galeriyi ziyaret edebilirsiniz.