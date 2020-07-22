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Karikatüristlerin gözünden pandemi

Aydın Doğan Vakfı’nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’na katılan karikatüristlerin çizdiği Covid-19 karikatürleri Trump AVM’deki sergi salonunda ziyaretçileriyle buluşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'den Halit Kurtulmuş Aytoslu'nun eseri.
Türkiye'den Halit Kurtulmuş Aytoslu'nun eseri.

Aydın Doğan Vakfı’nın, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine dikkat çekmek adına yaptığı çağrıda, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan karikatür sanatçıları, paylaştıkları çalışmalarda sosyal mesafe, hijyen, izolasyon, maske kullanımı gibi güncel konulara dikkat çekiyorlar.

Karikatür çevirmene ihtiyaç duymaz
HAYAT
Karikatür çevirmene ihtiyaç duymaz

36 yıldır düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan ‘Pandeminin Çizgileri’ adlı Covid-19 sergisi, Trump AVM’de ziyaretçileriyle buluşuyor.

Sergi, TRUMP Alışveriş Merkezi B3 katı Karikatür Sergi Salonu’nda görülebilir.

  • Sergilenen karikatürleri görmek için galeriyi ziyaret edebilirsiniz.

  • Pandeminin Çizgileri: Virüsle nasıl baş ettiğimiz karikatürlerde
    FOTOĞRAF 5
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    Ali SHABANI - İRAN
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    ANATOLY RADIN-RUSYA
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    Aurel Stefan ALEXANDRESCU - ROMANYA
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    HALİT KURTULMUŞ AYTOSLU-TÜRKİYE
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    JABAR QADER-IRAK
    Pandeminin Çizgileri: Virüsle nasıl baş ettiğimiz karikatürlerde
    Aydın Doğan Vakfı'nın, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine dikkat çekmek adına yaptığı çağrıda, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan karikatür sanatçıları, paylaştıkları çalışmalarda sosyal mesafe, hijyen, izolasyon, maske kullanımı gibi güncel konulara dikkat çekiyorlar. 36 yıldır düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi, Trump AVM'de ziyaretçileriyle buluşuyor. Sergi, TRUMP Alışveriş Merkezi B3 katı Karikatür Sergi Salonu'nda görülebilir.

En çok beğenilen karikatürler
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En çok beğenilen karikatürler
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En çok beğenilen karikatürler
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