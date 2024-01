Karneler verildi tatil başladı

ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYİN ÜSTÜNDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik kurulan sınıfta eğitim alan öğrencilerin karne törenine katıldı. Bakan Tekin, ziyarete ilişkin X’ten yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Çocuklarımızın sağlığı, mutluluğu ve geleceğe dair hayalleri biz eğitimciler için her şeyin üstündedir. Eğitim ailesi olarak her durum ve şartta her bir çocuğumuzu eğitimle buluşturma gayreti içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”