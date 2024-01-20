Karneler verildi tatil başladı

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın 11 Eylül 2023’te başlayan birinci dönemi dün sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören 20 milyon 481 bin öğrenci bugün karne heyecanını yaşadı. Öğretmenlerinden karnelerini alan öğrenciler, iki hafta sürecek sömestr tatiline başladı.

ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYİN ÜSTÜNDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik kurulan sınıfta eğitim alan öğrencilerin karne törenine katıldı. Bakan Tekin, ziyarete ilişkin X’ten yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Çocuklarımızın sağlığı, mutluluğu ve geleceğe dair hayalleri biz eğitimciler için her şeyin üstündedir. Eğitim ailesi olarak her durum ve şartta her bir çocuğumuzu eğitimle buluşturma gayreti içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

VALİ GÜL KARNE DAĞITTI

İstanbul’da 2 milyon 985 bin 983 öğrenci karne aldı. Zeytinburnu’nda Fatma Süslügil İlkokulu’nda karne dağıtımına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, öğrencilere karnelerini verip sevinçlerini paylaştı.

Yusuf Tekin

ÖZEL OKULLARA UYARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili mevcut yönetmeliğe göre, ara sınıflarda fiyat belirleme yetkisinin Bakanlıkta, başlangıç sınıflarıyla ilgili yetkinin ise özel okullarda olduğunu bildirdi. Zamlar hakkında özel okul temsilcileriyle görüştüklerini de belirten Bakan Tekin, “Kendilerini uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

OKULUN TEK ÖĞRENCİSİ

Van’ın Gürpınar ilçesi Yaşlıdal mezrasındaki 2 derslikli okulun tek öğrencisi 2’nci sınıf öğrencisi Hasret Aydın (8), sömestr tatili nedeniyle karne heyecanı yaşadı. Hasret, karnesini her gün kendisini okula getirip, götüren öğretmeni Şahin Aydın’ın (31) elinden aldı. Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu’nun gönderdiği sırt çantasını da Hasret’e karne hediyesi olarak teslim etti.







