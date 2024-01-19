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Bakan Tekin'den özel okul zamlarına ilişkin açıklama: Kendilerini uyarıyoruz

Özel okul zamlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Özel okul temsilcileriyle görüştük. Kendilerini uyarıyoruz'' ifadelerini kullandı.

10:30 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 10:56 - 19/01/2024 Cuma
DHA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Sincan Şehit Ahmet Gözütok yarıyıl karne dağıtımı programında açıklamalarda bulundu.


Gündemdeki yerini korumaya devam eden özel okul ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, "Şu anda hali hazırda mevcut yönetmeliğimize göre, ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda" dedi.


Özel okulların ise baslangıçta okul ücretini kendilerinin belirleme yetkisi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, "Özel okullarımız TEFE-TÜFE yüzde 5 kadar zaman yapma hakları var" diye konuştu.


Özel okullarla görüştüğünü de sözlerine ekleyen Bakan Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz. Yeni başlayanlar için yönetmeliğimizde bir bağlayıcılık yok. Dün yine Maliye Bakanımız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda fikir alışverişimiz devam edecek."




#Okul
#Eğitim
#Karne
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