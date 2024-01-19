Bakan Tekin'den özel okul zamlarına ilişkin açıklama: Kendilerini uyarıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamalarda öğretmenlerin 2023-2024 eğitim- öğretim yılında 'önlük' giyeceği tartışmalarıyla ilgili Tekin, ''Öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunun talebi doğrultusunda böyle bir uygulama başlatıyoruz. Bu konuda bir zorunluluk yok, teşvik ediyoruz'' ifadelerini kullandı.