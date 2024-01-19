İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Gazze için anlamlı etkinlik: Aklımızda ve kalbimizde Filistin

İlçe protokolünün yanı sıra birçok STK’nın ve çeşitli okullardan pek çok eğitimcinin katıldığı gösteride; TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmamhatip Lisesi müdiresi Sn. Nurşen Yanardağ, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Murat Gözüdok ile tarihçi/yazar Nermin Taylan Erkutlu, burada yaptıkları konuşmalarında Filistin’de yaşanan haksızlığı ve masum insanların gördüğü acıyı bir kez daha vurguladı.
Öğrenciler Filistin için ses verdi!
Lise öğrencileri, Filistin’de yaşanan zulmün doğurduğu insanlık dramını tiyatro oyunuyla canlandırarak izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Ardından gerçekleştirilen oratoryo ile öğrenciler duygularını ezgiler ve ilahiler eşliğinde izleyicilerle paylaştı.
Liseden yapılan açıklamaya göre, Hüzünlü ve duygu dolu anların yaşandığı gösteride öğrenciler ve törende bulunanlar yüreklerinin daima Filistin’deki kardeşleriyle olduğunu hatırlattı. Gösterinin devamında bazı öğrencilerin okudukları şiirlerdeki dizeler bu anlamlı etkinliğin amacını çok güzel bir biçimde yansıttı.