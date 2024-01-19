İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Gazze için anlamlı etkinlik: Aklımızda ve kalbimizde Filistin

İlçe protokolünün yanı sıra birçok STK’nın ve çeşitli okullardan pek çok eğitimcinin katıldığı gösteride; TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmamhatip Lisesi müdiresi Sn. Nurşen Yanardağ, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Murat Gözüdok ile tarihçi/yazar Nermin Taylan Erkutlu, burada yaptıkları konuşmalarında Filistin’de yaşanan haksızlığı ve masum insanların gördüğü acıyı bir kez daha vurguladı.