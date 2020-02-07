Katil Esed'in şarkıcısı Ayman Zbib'in İstanbul'da vereceği konser iptal edildi

Geçtiğimiz günlerde İdlib'de Esed unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 7 askerimiz şehit düşmüştü.
- Hiçbir şey olmamış gibi Esed yanlısı Lübnanlı Ayman Zbib, bir Türk şirketi tarafından İstanbul Sheraton otelinde konser vereceği duyuruldu.
15 Şubat'ta planlanan konser tepkiler üzerine kaldırıldı.
Ayman Zbib, Suriye'de patlak veren savaşta milyonlarca insanı acımasızca katleden ve binlercesinin de göç etmesine neden olan Esed yanlısı bir şarkıcı.
Ayman Zbib, daha önce halkını katleden Esed'i desteklediğini açıklamıştı. Bunun üzerine Muhalif güçler, şarkıcı Zbib'i Suriye Devriminin utanç listesine eklemişti.