24 saatte net mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şey aynı şekilde devam edemez. Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye’de yeni bir dönemin miladıdır” sözleri Suriye’de sahaya yansıdı. Esed rejimi ve destekçileri Serakib’i kuşatıp bazı birkaç küçük yerleşim birimini alsa da Türk topçusu önceki gece rejim unsurlarına ağır darbeler vurdu. Astana’da imzalanan ‘gerginliği azaltma bölgesi’ anlaşmasını hiçe sayarak 2,5 yılda 2 binden fazla yerleşim bölgesini ele geçiren, 60 bin kilometreden fazla alanı da kendi bölgesine katan Esed rejimine garantör Türkiye ‘dur’ diyor. İdlib’de Rusya-İran destekli rejim unsurlarıyla Türkiye arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Serakib’deki Trenbe gözlem noktasında 7 Türk askeri ve 1 teknik personelin şehit edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhalifler, sahadaki askeri gücünü özellikle dünden itibaren hissettirmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Maar’ed Numan güneyindeki Ma’ar Hitat’ta bulunan gözlem noktası çevresinde Han Şeyhun’a giden karayolunu ulaşıma kapattı.

NAMLULAR ATEŞLENDİ

Çatışmalarda ağırlık noktası Serakib kasabası oldu. Önceki gece ağır Rus bombardımanı ile birkaç küçük yerleşim yerini ele geçiren rejim, bölgede yeni kurulan 4 adet Türk gözlem noktasını kuşatarak Mehmetçiği tahliyeye zorladı. Ancak geri adım atmayan TSK, rejimin tacizlerine çok sayıda gözlem noktasından karşılık verdi. İdlib ve Halep kırsalı ile Tel Rıfat’ta hareketli/mobil durumdaki tüm rejim unsurları top atışlarıyla sabaha kadar ateş altına alındı. Serakib’in kuzeydoğusundaki El Duveyr’de rejim tankları top atışlarıyla imha edildi; yerel kaynaklar sadece burada en az 15 rejim askerinin öldüğünü söylüyor. Tel Rıfat’ta da rejimin toplanma alanı ve operasyon odası imha edildi, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. El Neyrab köyünde saldırı hazırlığı yapan onlarca İranlı ve Lübnanlı Hizbullah milisi bulundukları yerde vuruldu.

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RUSLAR BU KEZ UÇAMADI

Mehmetçik Maar’ed Numan güneyindeki Ma’ar Hitat üssü çevresinde Han Şeyhun’a giden yolu ulaşıma kapattı.

Dün öğleden sonra Serakib’deki kuşatmayı yarmak için tüm grupların katıldığı karşı operasyon başlatıldı. Füze ve top atışlarıyla muhaliflere destek veren TSK, radar karıştırma cihazlarıyla rejim ve Rus uçaklarının görev yapmasını neredeyse imkansız hale getirdi. Operasyonun ilk saatlerinde rejim birkaç gün önce ele geçirdiği Dadih köyünden çekilmek zorunda kaldı. El Neyrab’da da rejimi püskürtmek için saldırıya geçildi. Yeni Şafak’a konuşan Suriye Ulusal Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, operasyonla önce Serakib üzerindeki kuşatmayı yaracaklarını, sonra da tüm İdlib’i rejim ve destekçilerinden kurtaracaklarını söyledi.





Bir ayda 500 ölü

İdlib

TSK ve muhaliflerin hamleleri sonucu ağır darbeler alan rejim, günlerdir yaşadığı yoğun kayıpları artık gizleyemez oldu. Yerel kaynaklar son 24 saat içerisinde onlarca rejim askeri ve İran destekli milisin öldürüldüğünü ifade ediyor. Rejim, kayıplarını kabul ediyor ancak sayı vermiyor. Şam’a yakın kaynaklarda Halep ve İdlib’de ölenler arasında Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Usame Mahmud İbrahim, Komutan Basil Hasan Yunus gibi isimlerin de olduğu belirtiliyor. Muhalif kaynaklar, İran ve Esed güçlerinin son bir ayda en az 500 kayıp verdiğini ifade ediyor.

Taftenaz tugayı korkuttu

Cephe hattında çatışmalar devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri’nden stratejik bir adım daha geldi. İdlib’in 17 kilometre kuzeydoğusundaki Taftenaz’da bulunan eski askeri havalimanı TSK üssüne dönüştürüldü. İdlib’in kuzeyindeki Keferlusin sınırından Suriye’ye giren çok sayıda tank, top ve zırhlı araç bu üste konuşlandırıldı. Komando ve özel kuvvet ekipleri de üste görev almaya başladı. Bir tugay büyüklüğündeki bu üssün tahkim edilişinden ürken rejim, dün öğle saatlerinde buraya saldırı düzenledi. TSK unsurları, saldırının geldiği Mardih köyündeki rejim topçularını imha etti.