Kahramanlar

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İdlib’de Esed’in şehit ettiği 8 kahramanın 5’i toprağa verildi. Uzman çavuşlar Halil Demir Sakarya Pamukova’da, Gökhan Orhan Afyonkarahisar Sandıklı’da, Uğur Katran Mersin Gülnar’da ebediyete uğurlandı. Gaziantep’te defnedilen Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler’in tabutuna sarılan bir aile yakını, “Hep bu vatan için şehit olmak isterdin. Dileğin gerçek oldu” diye gözyaşı döktü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pamukova’da cami ve çevresi binlerce vatandaşa yetmeyince, şehit Halil Demir’in cenaze töreni, özel olarak hazırlanmış başka bir alanda yapıldı.
Pamukova’da cami ve çevresi binlerce vatandaşa yetmeyince, şehit Halil Demir’in cenaze töreni, özel olarak hazırlanmış başka bir alanda yapıldı.

Mazlumların son sığınağı İdlib’de Esed milislerinin menfur saldırısı sonucu şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli 8 kahramanın 5’i toprağa verildi. Şehitlerden Uzman Çavuş Halil Demir için Sakarya-Pamukova’da Bacı Mahallesi Camii’ndeki cenaze töreni, cami ve çevresi binlerce vatandaşa yetmeyince özel olarak hazırlanmış başka bir alanda yapıldı. Şehidin naaşı Bacı Mezarlığı’na defnedildi. Uzman Çavuş Gökhan Orhan ise memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ulu Cami’deki törenin ardından Orhan’ın naaşı, ilçe şehitliğinde toprağa verildi. Kahraman Mehmetçiklerden Uzman Çavuş Uğur Katran da Mersin-Gülnar’da toprağa verildi. Şehidin kardeşi Meryem Katran, törene askeri üniformayla katıldı. Cenaze, Ayvalı Mezarlığı’nda defnedildi.

Şehit olan Mehmetciklerimiz

DİLEĞİNİZ GERÇEK OLDU

Onur Şükrü Özler

İdlib şehidi Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler ise memleketi Gaziantep’te defnedildi. Bahaeddin Nakıboğlu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döken bir aile yakını, “Hep bu vatan için şehit olmak isterdin. Dileğin gerçek oldu. Sen bizim gururumuzdun, artık hem şehidimiz hem de onurumuz ve şerefimizsin” dedi. Bunun üzerine şehidin kardeşi Orhan Özler de tabuta bakarak, “Dileği gerçek oldu. Keşke başka bir şey dileseydin. Seni çok seviyoruz. Hakkını helal et” ifadelerini kullandı. Suriye’deki menfur saldırıda şehit düşen TIR şoförü İsmail Akatay’ın cenazesi de memleketi Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi. Fatma Bahadırlı Camii’ne götürülen Akatay’ın naaşı, ikindi namazını müteakip ağabeyi İbrahim Akatay’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Reyhanlı Asri Mezarlığı’na defnedildi. Şehit yakınları, tören alanına gönderilen Cumhuriyet Halk Partisinin çelengini kırarak tepki gösterdi.

Kara harekatından ilk görüntüler
OYNAT 00:48
Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.


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