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Katliama destek Dior

İsrail’in Gazze katliamı için "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim” diye tepki gösteren ünlü menken Bella Hadid, İsrail destekçilerinin hedefinde. Dior, marka yüzü olan Bella Hadid yerine yeni reklam kampanyasında İsrailli manken May Tager'ı tercih etti.

Haber Merkezi
04:00 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 00:47 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bella Hadid, May Tager.

Bella Hadid, May Tager.

Dior, marka yüzü olan Bella Hadid yerine yeni reklam kampanyasında İsrailli manken May Tager’ı tercih etti. “Kariyerim bitse bile Filistin’i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim.” diyen Bella Hadid, İsrail destekçilerinin hedefi oldu. Ölüm tehditleri bile alan ünlü top model hedef haline getirildi. Fransa’nın açıkça desteklediği İsrail için harekete geçen moda markası Dior, yeni kampanyasında Filistin asıllı Bella Hadid’den vazgeçerek İsrailli model May Tager ile anlaştı. Konuyu gündeme taşıyan İsrail gazetesi Maariv, “Tam da şu anda birçok şirket İsrail’i desteklemekten kaçınırken İsrailli model May Tager, daha önce Bella Hadid’in yürüttüğü uluslararası marka Dior’un kampanyasına liderlik ediyor.” ifadelerini kullandı. Haberde markanın yeni kampanyasının resimlerinin Paris’te çekildiğini, önümüzdeki günlerde zincirin dünya çapındaki tüm şubelerine ulaşacağı belirtildi. Bella Hadid 2021 yılında da New York’taki Özgür Filistin yürüyüşüne katılınca da işgalcilerin hedefi olmuştu. Tartışma, Fransız markası Dior’un Hadid’i yeniden güzellik elçisi seçmemesi yönündeki çağrılara yol açmıştı.



#Gazze
#İsrail
#Boykot
#Bella Hadid
#May Tager
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