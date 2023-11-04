Türkiye Gazze için duada: Ülkenin dört bir yanındaki camilerde program düzenlenecek

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Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki insanî kriz her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bölgede elektrik kesintisi, ilaç, tıbbi malzeme ve ayni yardımların ulaştırılmasının engellenmesi hayatı felç etti, sağlık sisteminin de çökmesine neden oldu. Halihazırda bazı hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'de çok sayıda sağlık merkezi elektrik kesintisi, yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor.
'Gazze'deki kardeşlerimiz için hep birlikte dualar edeceğiz'
Türkiye, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye sağlık desteği verilmesi ve insani yardımların ulaştırılması için uluslararası alanda yoğun girişimlerde bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın yatsı namazında ülke genelindeki camilerde Gazze için dua edileceğini duyurdu.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Gazze için duaya duruyoruz. 5 Kasım Pazar yatsı namazında ülkemizin tüm camilerinde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz için hep birlikte dualar edeceğiz. Biz de yapılacak dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde katılacağız. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak bu dualara katılmaya davet ediyorum."