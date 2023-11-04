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Türkiye Gazze için duada: Ülkenin dört bir yanındaki camilerde program düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarın yatsı namazında ülke genelindeki camilerde Gazze için dua edileceğini bildirdi. Erbaş, ''Gazze için duaya duruyoruz. 5 Kasım Pazar yatsı namazında ülkemizin tüm camilerinde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz için hep birlikte dualar edeceğiz'' ifadelerine yer verdi.

15:33 - 4/11/2023 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki insanî kriz her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bölgede elektrik kesintisi, ilaç, tıbbi malzeme ve ayni yardımların ulaştırılmasının engellenmesi hayatı felç etti, sağlık sisteminin de çökmesine neden oldu. Halihazırda bazı hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'de çok sayıda sağlık merkezi elektrik kesintisi, yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor.


'Gazze'deki kardeşlerimiz için hep birlikte dualar edeceğiz'


Türkiye, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye sağlık desteği verilmesi ve insani yardımların ulaştırılması için uluslararası alanda yoğun girişimlerde bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın yatsı namazında ülke genelindeki camilerde Gazze için dua edileceğini duyurdu.


Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:


"Gazze için duaya duruyoruz. 5 Kasım Pazar yatsı namazında ülkemizin tüm camilerinde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz için hep birlikte dualar edeceğiz. Biz de yapılacak dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde katılacağız. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak bu dualara katılmaya davet ediyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri Zirvesi dönüşü önemli mesajlar: Netanyahu'yu sildik attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri Zirvesi dönüşü önemli mesajlar: Netanyahu'yu sildik attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. zirvesi için gittiği Kazakistan dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Erdoğan, ''Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık. Onu sildik attık. Bu konudaki kararı İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde yapacağımız görüşmelerle vereceğim. Oradaki havayı bir görelim'' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Avrupa Birliği'ne güveninin sarsıldığını belirterek, ''Avrupa Birliği yönetiminin çözüm planı nedir? Barış konferansında sadece İsrail’in yer alması ve onun söylediklerinin çözüm diye dayatılması mı? Filistin topraklarının İsrail tarafından tamamen işgaline zemin hazırlayıp Filistin’in varlığına fiilen son vermek mi?'' açıklamasında bulundu.

#Ali Erbaş
#Gazze
#Dua
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