Türkiye'deki belediyelerden 'Gazze' duruşu: Tesislerde boykotlu ürünler satılmayacak

Gazze'de savaşın gölgesinde yaşam gün geçtikçe zorlaşıyor.
Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki insanî kriz her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bölgede elektrik kesintisi, ilaç, tıbbi malzeme ve ayni yardımların ulaştırılmasının engellenmesi hayatı felç etti, sağlık sisteminin de çökmesine neden oldu. Halihazırda bazı hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'de çok sayıda sağlık merkezi elektrik kesintisi, yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor.
Türkiye, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye sağlık desteği verilmesi ve insani yardımların ulaştırılması için uluslararası alanda yoğun girişimlerde bulunuyor. Ülke genelinde işgalci İsrail'in ürünleri boykot edilirken, belediyelerden de destek paylaşımları geldi. Bir çok belediye 'Filistin'in yanındayız' sloganıyla tesislerinde boykot seferberliği yaptıklarını duyurdu.
Gaziantep Belediyesi: Gazi şehir Gaziantep, Filistin'in yanında!
'Gazi şehir Gaziantep, Filistin'in yanında!' sloganıyla yardım başlatan Gaziantep Belediyesi, boykot başlattığını açıkladı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Gaziantep Büyükşehir’e ait tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünlerine yer yok. Zalimliğe ve haksızlığa karşı duruşumuzu sürdürüyoruz'' denildi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken: Filistin'in yanında zalimlerin karşısındayız
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Filistin'in yanında zalimlerin karşısındayız. Belediyemize ait tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünleri satılmamaktadır'' dedi.
Sancaktepe Belediyesi Başkanı Döğücü: Filistin halkına olan desteğimiz açık ve nettir
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ''Sosyal Tesislerimizde İsrail menşeili hiçbir ürün satılmamaktadır. Filistin halkına olan desteğimiz açık ve nettir'' dedi.
Seydişehir Belediye Başkanı Tutal: Hiçbir tesisimizde İsrail Malı kullanmıyoruz
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ''Belediyemize ait Halk Ekmek Fırını, Seydi Şifa Termal Tesisleri, Adile Baysal Kültür Ve Sanat Evi, Muhabbethane Emekliler Lokali, Butik Dükkanlar, Üreten Kadınlar Mutfağı, Seydi Kafem başta olmak üzere hiçbir tesisimizde İsrail Malı kullanmıyoruz'' açıklamasında bulundu.
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Filistin'in yanındayız
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ''Filistin'in yanındayız. Saldırıların ilk gününden itibaren Belediyemize ait tesislerde İsrail’e ait markaların ürünleri satılmamaktadır'' ifadelerine yer verdi.
Battalgazi Belediyesi: Sosyal Tesislerimizde Boykot Var!
Battalgazi Belediyesi, sosyal medya hesabından ''Sosyal Tesislerimizde Boykot Var! Belediyemiz bünyesindeki tüm sosyal tesislerimizde İsrail markalı ürünlerin satışı yasaklanmıştır'' dedi.
Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır: Sosyal tesislerimizde İsrail menşei ürünler satılmamaktadır
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ''Sosyal tesislerimizde İsrail menşei ürünler satılmamaktadır. Komşularımızın bilgisine...'' paylaşımında bulundu.
Edremit Belediye Başkanı Say: Filistin'in yanındayız ve zalimlerin karşısındayız
Van'ın ilçesi Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, ''Filistin'in yanındayız ve zalimlerin karşısındayız. Belediyemize ait tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünlerini satmıyoruz'' dedi.
Şanlıurfa Belediyesi: Boykotta biz e varız
Sosyal medya hesaplarından 'Boykotta biz de varız' sloganıyla paylaşımda bulunan Şanlıurfa Blediyesi, ''Filistin’de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların işletmelerimizde satışları durdurulmuştur'' denildi.
Esenler Belediyesi'nden 'Birlik beraberlik gecesi'
Esenler Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Filistinli kardeşlerimizin acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak için düzenleyeceğimiz "Filistin İçin Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gecesi"ne tüm komşularımızı bekliyoruz'' denildi.
Başakşehir Belediyesi Başkanı Yasin Kartoğlu: Herkes sussa da biz daha bir gür sesle haykırıyoruz; özgür Filistin, özgür Gazze
'Filistin Özel Programı' hazırlayan Başakşehir Belediyesi, ''Herkes sussa da biz daha bir gür sesle haykırıyoruz; özgür Filistin, özgür Gazze! Filistin Özel Programımıza tüm Başakşehirli kadınlarımızı bekliyorum'' ifadelerini kullandı.
Giresun Belediyesi'nden İsrail'e 'enkaz'lı tepki
Giresun Belediyesi tarafından kent meydanında oluşturulan temsili enkazla, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi. Belediye Başkan Aytekin Şenlikoğlu, en kısa zamanda yaşanan vahşetin durdurulması gerektiğini belirtti
Konya Büyükşehir Meclisi'nden Filistin'e destek açıklaması
Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, Gazze’ye yönelik düzenlenen insanlık dışı saldırılar dolayısıyla İsrail’i kınarken Filistin’e destek açıklaması yaptı. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısında Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılar dolayısıyla İsrail’i kınadı.
TBB meclis toplantısında Gazze’ye destek kararı alındı
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı TBB ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda 2023 yılı bütçesine ek ödenek verilmesi, 2024 yılı bütçesinin belirlenmesi, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi, sosyal denge tazminatı için yetki verilmesi, kadro ihdası, konuk ücretlerinin belirlenmesi başlıkları görüşülerek oy birliğiyle karar bağlandı. Ayrıca, İsrail’in saldırıları sonucu yerel hizmetlerde büyük yıkım ve aksama yaşanan Gazze’nin yeniden imar ve inşasına destek verilmesine ilişkin önerge de gündeme alınarak oy birliğiyle kabul edildi.