Türkiye'deki belediyelerden 'Gazze' duruşu: Tesislerde boykotlu ürünler satılmayacak

Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki insanî kriz her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bölgede elektrik kesintisi, ilaç, tıbbi malzeme ve ayni yardımların ulaştırılmasının engellenmesi hayatı felç etti, sağlık sisteminin de çökmesine neden oldu. Halihazırda bazı hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'de çok sayıda sağlık merkezi elektrik kesintisi, yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor.





Türkiye, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye sağlık desteği verilmesi ve insani yardımların ulaştırılması için uluslararası alanda yoğun girişimlerde bulunuyor. Ülke genelinde işgalci İsrail'in ürünleri boykot edilirken, belediyelerden de destek paylaşımları geldi. Bir çok belediye 'Filistin'in yanındayız' sloganıyla tesislerinde boykot seferberliği yaptıklarını duyurdu.





Gaziantep Belediyesi: Gazi şehir Gaziantep, Filistin'in yanında!





'Gazi şehir Gaziantep, Filistin'in yanında!' sloganıyla yardım başlatan Gaziantep Belediyesi, boykot başlattığını açıkladı.









Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Gaziantep Büyükşehir’e ait tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünlerine yer yok. Zalimliğe ve haksızlığa karşı duruşumuzu sürdürüyoruz'' denildi.





Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken: Filistin'in yanında zalimlerin karşısındayız





Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Filistin'in yanında zalimlerin karşısındayız. Belediyemize ait tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünleri satılmamaktadır'' dedi.





Filistin'in yanında

Zalimlerin karşısındayız 🇵🇸🇹🇷



Belediyemize ait tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünleri satılmamaktadır pic.twitter.com/lOh8ZzOIKg — Deniz Köken (@DenizKoken) November 2, 2023





Sancaktepe Belediyesi Başkanı Döğücü: Filistin halkına olan desteğimiz açık ve nettir





Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ''Sosyal Tesislerimizde İsrail menşeili hiçbir ürün satılmamaktadır. Filistin halkına olan desteğimiz açık ve nettir'' dedi.









Sosyal Tesislerimizde İsrail menşeili hiçbir ürün satılmamaktadır.



Filistin halkına olan desteğimiz açık ve nettir. 🇵🇸 pic.twitter.com/zUxQnfIK6J — Şeyma Döğücü (@SeymaDgc) October 31, 2023





Seydişehir Belediye Başkanı Tutal: Hiçbir tesisimizde İsrail Malı kullanmıyoruz





Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ''Belediyemize ait Halk Ekmek Fırını, Seydi Şifa Termal Tesisleri, Adile Baysal Kültür Ve Sanat Evi, Muhabbethane Emekliler Lokali, Butik Dükkanlar, Üreten Kadınlar Mutfağı, Seydi Kafem başta olmak üzere hiçbir tesisimizde İsrail Malı kullanmıyoruz'' açıklamasında bulundu.





Belediyemize ait Halk Ekmek Fırını, Seydi Şifa Termal Tesisleri, Adile Baysal Kültür Ve Sanat Evi, Muhabbethane Emekliler Lokali, Butik Dükkanlar, Üreten Kadınlar Mutfağı, Seydi Kafem başta olmak üzere hiçbir tesisimizde İsrail Malı kullanmıyoruz. pic.twitter.com/q5Zw5E6ewF — Mehmet TUTAL (@mehmettutal_) November 2, 2023





Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Filistin'in yanındayız





Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ''Filistin'in yanındayız. Saldırıların ilk gününden itibaren Belediyemize ait tesislerde İsrail’e ait markaların ürünleri satılmamaktadır'' ifadelerine yer verdi.





Filistin'in yanındayız.



Saldırıların ilk gününden itibaren Belediyemize ait tesislerde İsrail’e ait markaların ürünleri SATILMAMAKTADIR. pic.twitter.com/qcOwjwbGyZ — 🇹🇷Haydar Ali YILDIZ (@haydaraliyildiz) November 2, 2023





Battalgazi Belediyesi: Sosyal Tesislerimizde Boykot Var!





Battalgazi Belediyesi, sosyal medya hesabından ''Sosyal Tesislerimizde Boykot Var! Belediyemiz bünyesindeki tüm sosyal tesislerimizde İsrail markalı ürünlerin satışı yasaklanmıştır'' dedi.





Sosyal tesislerimizde İsrail menşei ürünler satılmamaktadır.



Komşularımızın bilgisine... pic.twitter.com/k42CcCDojj — Dr.Hakan Bahadır🇹🇷 (@DrHakanBahadir) October 31, 2023





Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır: Sosyal tesislerimizde İsrail menşei ürünler satılmamaktadır





Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ''Sosyal tesislerimizde İsrail menşei ürünler satılmamaktadır. Komşularımızın bilgisine...'' paylaşımında bulundu.





Sosyal Tesislerimizde Boykot Var!



Belediyemiz bünyesindeki tüm sosyal tesislerimizde İsrail markalı ürünlerin satışı yasaklanmıştır. pic.twitter.com/DK40W9qKYv — Battalgazi Belediyesi (@battalgazibeltr) November 1, 2023





Edremit Belediye Başkanı Say: Filistin'in yanındayız ve zalimlerin karşısındayız





Van'ın ilçesi Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, ''Filistin'in yanındayız ve zalimlerin karşısındayız. Belediyemize ait tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünlerini satmıyoruz'' dedi.





Filistin'in yanındayız ve zalimlerin karşısındayız. 🇵🇸🇹🇷



Belediyemize ait tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünlerini satmıyoruz. pic.twitter.com/8SSoLzuG3F — Av. İsmail Say (@ismailssay) November 2, 2023





Şanlıurfa Belediyesi: Boykotta biz e varız





Sosyal medya hesaplarından 'Boykotta biz de varız' sloganıyla paylaşımda bulunan Şanlıurfa Blediyesi, ''Filistin’de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların işletmelerimizde satışları durdurulmuştur'' denildi.





BOYKOTTA BİZ DE VARIZ!



Filistin’de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların işletmelerimizde satışları durdurulmuştur. pic.twitter.com/uqviSCSGxM — Şanlıurfa Büyükşehir 🇹🇷 (@sanliurfabld) November 3, 2023









Esenler Belediyesi'nden 'Birlik beraberlik gecesi'





Esenler Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Filistinli kardeşlerimizin acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak için düzenleyeceğimiz "Filistin İçin Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gecesi"ne tüm komşularımızı bekliyoruz'' denildi.





Filistinli kardeşlerimizin acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak için düzenleyeceğimiz "Filistin İçin Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gecesi"ne tüm komşularımızı bekliyoruz. pic.twitter.com/lvN84PYlUg — Esenler Belediyesi (@esenlerbelediye) October 21, 2023





Başakşehir Belediyesi Başkanı Yasin Kartoğlu: Herkes sussa da biz daha bir gür sesle haykırıyoruz; özgür Filistin, özgür Gazze





'Filistin Özel Programı' hazırlayan Başakşehir Belediyesi, ''Herkes sussa da biz daha bir gür sesle haykırıyoruz; özgür Filistin, özgür Gazze! Filistin Özel Programımıza tüm Başakşehirli kadınlarımızı bekliyorum'' ifadelerini kullandı.





Herkes sussa da biz daha bir gür sesle haykırıyoruz; özgür Filistin, özgür Gazze! 🇹🇷🇵🇸



Filistin Özel Programımıza tüm Başakşehirli kadınlarımızı bekliyorum.



🗓3 Kasım Cuma

⏰20.00

📍Emin Saraç Kültür Merkezi pic.twitter.com/LIrP009j5D — Yasin Kartoğlu (@yasinkartoglu) November 2, 2023





Giresun Belediyesi'nden İsrail'e 'enkaz'lı tepki





Giresun Belediyesi tarafından kent meydanında oluşturulan temsili enkazla, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi. Belediye Başkan Aytekin Şenlikoğlu, en kısa zamanda yaşanan vahşetin durdurulması gerektiğini belirtti





Gazze’nin acılarını Giresun’un tam merkezinde hissediyoruz 🇹🇷🇵🇸 pic.twitter.com/SMbZ1A3sNA — Giresun Belediyesi (@belediyegiresun) November 1, 2023





Konya Büyükşehir Meclisi'nden Filistin'e destek açıklaması





Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, Gazze’ye yönelik düzenlenen insanlık dışı saldırılar dolayısıyla İsrail’i kınarken Filistin’e destek açıklaması yaptı. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısında Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılar dolayısıyla İsrail’i kınadı.









TBB meclis toplantısında Gazze’ye destek kararı alındı





Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı TBB ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirildi.





Toplantıda 2023 yılı bütçesine ek ödenek verilmesi, 2024 yılı bütçesinin belirlenmesi, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi, sosyal denge tazminatı için yetki verilmesi, kadro ihdası, konuk ücretlerinin belirlenmesi başlıkları görüşülerek oy birliğiyle karar bağlandı. Ayrıca, İsrail’in saldırıları sonucu yerel hizmetlerde büyük yıkım ve aksama yaşanan Gazze’nin yeniden imar ve inşasına destek verilmesine ilişkin önerge de gündeme alınarak oy birliğiyle kabul edildi.



