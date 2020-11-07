Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Kedisi kazada ölen hayvansever arazisini hayvan mezarlığı yaptı
AKTÜEL

Kedisi kazada ölen hayvansever arazisini hayvan mezarlığı yaptı

Kedisi kazada ölen hayvansever arazisini hayvan mezarlığı yaptı

Edirne'de 10 yıl önce kazada ölen kedisini arazisine gömen hayvan sever Ahmet Odabaşı, arazisini hayvan mezarlığına dönüştürdü. 15 dönüm araziyi hayvan mezarlığı olarak kullanan Odabaşı, İstanbul'da insanların evcil hayvanlarını gömebilecekleri bir yer olmadığını fark ettiğini bu yüzden de arazisini verdiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Edirne'de hayatını kaybeden hayvanlar için mezarlığa çevrilen arazide, her bir mezar 1 metre derinliğinde kazılıyor.
Edirne'de hayatını kaybeden hayvanlar için mezarlığa çevrilen arazide, her bir mezar 1 metre derinliğinde kazılıyor.

Ahmet Odabaşı, 2010 yılında araba kazasında ölen kedisini Edirne'deki arazisine defnetti. Ardından İstanbul'a gelen Odabaşı, İstanbul'da kendisiyle aynı durumu yaşayan hayvanseverlerin olduğunu fark edince Edirne'deki arazisini hayvan mezarlığı yapmaya karar verdi. 15 dönüm araziyi hayvan mezarlığı olarak kullanan Odabaşı yaklaşık 10 yıldır hayvanseverlere bu hizmeti veriyor.
"HAYATINI KAYBETTİĞİNDE HEPİMİZ ÇOK ÜZÜLDÜK"

Ahmet Odabaşı, "Kızım Nehir o zaman 7 yaşındaydı. Arabanın ezdiği bir kedi yavrusu buldu. Yaralıydı. O kediyi veterinere götürdük. Bütün tedavilerini yaptık. İsmini de 'Çakır' koyduk. Çakır'ı köye götürdük. Bir gün Çakır'ı tekrar İstanbul'a getirelim dedik. Çakır İstanbul'a alışık değildi ve evden kaçtı. Evden kaçtığında tekrar bir araba kazası geçirdi. Bu sefer hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiğinde hepimiz çok üzüldük. En güvendiğimiz yer kendi toprağımızdı. Edirne'deki alanımızdı. İstanbul'da insanların hayvanları vefat ettiğinde onları gömebilecekleri düzgün bir alanları olmadığını fark ettim. Bazı insanlar şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Büyük bir saksı alıp çiçek saksısına hayvan gömen insanlar da var. Toprak yok İstanbul'da" dedi.
15 DÖNÜM ARAZİDE HAYVAN MEZARLIĞI

Edirne'deki hayvan mezarlığı için kullanılan araziden bahseden Odabaşı, "Hayvanlardaki defin işlemi aynı insanlardaki gibi yapılıyor. Yaklaşık 1 metre derinliğinde bir mezar yeri hazırlanıyor. Uygun beze sarıldıktan sonra defin işlemi gerçekleşiyor. 15 dönüm arazi var. Şuanda orada bize emanet edilen 250 canımız var. Bende onlara orada sahip çıkıyorum. Telefonla bana ulaştıklarında vefat eden hayvanın nerede olduğunu, cinsinin ne olduğunu öğrenip ona göre malzemelerimi hazırladıktan sonra gerekli kefen bezi, onu taşıyıcı kutu ve buz aküleri ile uygun şekilde taşıyoruz. Edirne'ye gittiğinde de mezar yerleri hazır oluyor. Hazır mezara defin işlemi yapılıyor. Kedi, köpek ağırlıklı papağan, hamster tarzı hayvanların mezarları da var" şeklinde konuştu.

Komedi zihni açık tutar
HAYAT
Komedi zihni açık tutar

Yedi İklim’den Karakoç’a armağan
HAYAT
Yedi İklim’den Karakoç’a armağan
Abone Ol Google News
Bulgarlar Edirnedeki stokları tüketti

Bulgarlar Edirne'deki stokları tüketti

Koronaya iyi geliyor söylentisiyle kutu kutu alıyorlar.
Her an göreve hazırlar

Her an
göreve hazırlar

Teröristlerin korkulu rüyası: Boralar
Sahte kimlik çıktı

Sahte kimlik çıktı

​FETÖ'nün kilit ismi böyle yakalandı.
İsim listesi yapmışlar

İsim listesi yapmışlar

​Ermenistan istihbaratının kullandığı binadan çıktı.
Ateşine değil<br>HES koduna bakın

Ateşine değil
HES koduna bakın

​Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken çağrı.
İki katına çıktı

İki katına çıktı

İl sağlık müdüründen kritik koronavirüs uyarısı.

Dağ alayı dağıtıldı

Dağ alayı dağıtıldı

​Azerbaycan ordusu cephede göz açtırmıyor.
Kuvvetli<br>sağanak uyarısı

Kuvvetli
sağanak uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
300 delegeye<br>doğru ilerliyoruz

300 delegeye
doğru ilerliyoruz

​Joe Biden'dan yeni seçim açıklaması.
Merkez'de<br>görev değişikliği

Merkez'de
görev değişikliği

​TCMB'nin yeni başkanı Naci Ağbal oldu.
Ankara'da<br>baba cinneti

Ankara'da
baba cinneti

Eşi ve iki çocuğunu silahla öldürdü.
Bir köy<br>küle döndü

Bir köy
küle döndü

​Kastamonu'nda korkutan yangın.
Başkan olduğunu<br>açıklamamalı

Başkan olduğunu
açıklamamalı

​ABD Başkanı Trump'tan Joe Biden'a çağrı..
Tam bir cinnet hali

Tam bir cinnet hali

​Fransa ev basıp 10 yaşındaki çocukları gözaltına aldı.
Kartal değil şahin

Kartal değil şahin

​Sumudica, tepki çeken hareketi hakkında konuştu.
Suçu Türkiye’ye yakın olması mı?

Suçu Türkiye’ye yakın olması mı?

​Kosova Cumhurbaşkanı Taçi FETÖ'yü sildi, tasfiye edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.