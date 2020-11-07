Komedi zihni açık tutar

Radyo şakalarıyla geniş kitleler tarafından sevilen komedyen Serdar Gökalp’in başrolünde oynadığı “Son Şaka” seyirciyle buluştu. Filmde Gökalp’e Ege Kökenli, Perihan Ünlücan, Osman Doğan eşlik ediyor. Yapımcılığını Ertuğrul Fındık’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Muhammed Erkam Bülbül oturuyor. Gökalp’in özgün hikâyesini senaryolaştıran senarist ve proje tasarımcısı Fatih Mutlu ile filmi konuştuk.

Projesinin ortaya çıkış hikayesini paylaşır mısınız?

Yolumuz Serdar (Gökalp) abi ile kesişti. Radyodan takip ediyorduk. Hikâyesini paylaştı bizimle. Tabiri caizse iç gıcıklayıcı, böyle zihnimizde flaşlar patlatan bir hikâyeydi. Macerası olan, komediye açık, akıl oyunlarına müsait... Heyecanlandık, projeyi geliştirmeye başladık ve işte şimdi vizyondayız.

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KARAKTER RİSKLİYDİ

Ülkemizde ve dünyada farklı örneklerini izlediğimiz bir deneme var filmde. Baş karakterin gerçek ve kurgu dengesini nasıl sağladınız?

Evet, riskli bir girişimdi. Serdar Gökalp yıllardır insanların sevdiği, meşhur bir isim. Adıyla soyadıyla O’nu bir filmde karakter yapacaksınız. Doğal olarak yoğun çaba gerektirdi. Sete 10. versiyon senaryoyla çıktık mesela, iki yılda buraya gelene kadar sürekli olgunlaştırmaya çalıştık filmimizdeki Serdar karakterini. Şimdi filme baktığımda, “Evet, Serdar Gökalp oynuyor; evet, karakterin adı da Serdar Gökalp; ama bu bir ‘film karakteri’” diyebiliyorum rahatlıkla. Bir senarist olarak benim için heyecan verici bir tecrübeydi.

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Salgın dönemindeyiz. İnsanların komedi yapımlarına olan ihtiyacı hakkında ne söylemek istersiniz?

İroniye ihtiyacımız var. Zihnimizi açık tutan şeylerin başında gelir herhalde, ironi. Her şeyi dümdüz anlatma gereği duyduğumuz, korkunç bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu beni kahrediyor. Salgın döneminde de bu gidişat ivme kazandı maalesef. Sadece “salgın bizi çok bunalttı, hadi kafa dağıtalım” diyerek değil, zihnimizi açık tutmak için de komediyle içli dışlı olmaya ihtiyacımız var. Ta ilk senaryo toplantısından vizyona girdiğimiz ana kadar, “Son Şaka”yı da bu zemin üzerine inşa ettiğimizi söyleyebilirim. Seyircimizle de bu hissiyatı paylaşabilmek, en büyük arzum.

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Karikatürden kaçındık

İlk komedi deneyiminiz. Yazım aşamasında nelere dikkat ettiniz?

Hikâyeyi mümkün olduğunca gerçek ekseninde tutmaya çalıştık. Karikatür şeylerden kaçındık. Kullandığımız renkler, ışık tercihleri, kamera dili hepsi bu çerçevede şekillendi. Filmin komedisini de, macerasını da, aşkını da gerçekler arasında aradık. Şahsen, komedi üst başlığında benim en sevdiğim tür herhalde bu.