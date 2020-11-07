Yedi İklim’den Karakoç’a armağan

Düşünce dünyasının öncüsü üstat Sezai Karakoç için Yedi İklim Dergisi üçüncü kez özel bir sayı çıkarttı. Yayın hayatına 33 yıldır aralıksız devam eden dergide üstat Karakoç’a ilişkin çok sayıda inceleme, deneme ve makale yer aldı. “Üstat Sezai Karakoç’a Armağan” başlığıyla hazırlanılan 368’inci sayıda, Sezai Karakoç’u anlamaya yönelik, üçü şiir olmak üzere tam olarak 68 metin, 68 yazar tarafından kaleme alındı. Derginin kapağındaki Sezai Karakoç yazılı hattı Hattat Mustafa Cemil Efe hazırladı.

KARAKOÇ’UN DÜNYASINI KEŞFETTİLER

Dergide genç yazarlar ilk kez Sezai Karakoç’un düşünce dünyasını keşfedip yazma deneyimi yaşadılar. Gelecek nesillere ışık tutmanın amaçlandığı dergide usta isimler İsmail Kıllıoğlu “Uygarlığa Bakış”, Osman Bayraktar “Yitik Cennet: Üç Bakış”, Ali Haydar Haksal “Düşüncenin Yenilenişi”, Alim Yıldız “Sezai Karakoç’a Göre Yunus Emre” ve Turan Karataş “Sezai Karakoç’u Yeniden Okumak” yazılarıyla yer aldılar.

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Bütün insanlığın duyması gerek

Yedi İklim Dergisi’nin bu özel sayısıyla ilgili yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi: “Ufuk açıcı dil bugün zihnimizin daraldığı, gönlümüzün karardığı, karartıldığı bu ortamda kendi sınırlarımızı zorlayarak anlamamız gereken bir genişliğe ne kadar da ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bu özel sayıda onun düşünce sistematiği, düşünsel zemini, düşüncenin yenilenişi-diriliş ekolü, şiir dilinin ufuk açıcı gücü, diriliş çağrısı, öngörüleri, kültür ve medeniyet algısı, uygarlığa bakışı gibi konular titizlikle işlendi. Sezai Karakoç Türkçe yazan bir şair ve düşünür. Ancak onun yazdıkları, dile getirdikleri Türkçe okuyup yazanların ötesinde öncelikle İslam coğrafyasında yaşayan Müslümanların, sonra da bütün insanlığın duyması gereken bir mesajdır.”