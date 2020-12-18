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Hayat Kepçeyle kazı yaparken yanlışlıkla vurdukları yerden küp fışkırdı İçinde 400 yıllık hazine var
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​Kepçeyle kazı yaparken yanlışlıkla vurdukları yerden küp fışkırdı: İçinde 400 yıllık hazine var

Kepçeyle kazı yaparken yanlışlıkla vurdukları yerden küp fışkırdı: İçinde 400 yıllık hazine var

Burdur'da iş makinesi operatörünün kepçeyle kazı yaparken kırdığı küpün içinden 16-17'nci yüzyıllara ait, 300'ün üzerinde gümüş sikke bulundu. Müze Müdürlüğü yetkililerinin aldığı sikkeler incelenmek üzere götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı.
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı.

Burdur'un Kemer ilçesinde belediyeye ait kepçeyle bugün Yakalar köyü Mezarlık üstü mevkisinde su kanalı kazan operatör Ayhan Dağ, küçük bir küpü kırdı. Küpün içerisinden tarihi eser olduğunu gören Dağ, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak, Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

BULUNAN SİKKELER 16-17'NCİ YÜZYILLARA AİT

Gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede küpün içinde 300'ün üzerinde gümüş sikke olduğunu belirledi. Sit alanı olmayan bölgedeki sikkelerin 16-17'nci yüzyıllara tarihlendiği öğrenildi. Sikkeler üzerinde incelemenin sürdüğü belirtildi.

Yaklaşık 400 yıl öncesine ait sikkeler.

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