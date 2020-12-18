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Ev hanımları maske işine el attı: Hem topluma hem aile bütçesine destekler

Ev hanımları maske işine el attı: Hem topluma hem aile bütçesine destekler

Van’ın Tuşba Maske Üretim Merkezinde çalışan kadınlar, maske üreterek hem topluma faydalı oluyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Haber Merkezi İHA
Ev hanımları günde 3 bin adet maske ürettiklerini söyledi.
Ev hanımları günde 3 bin adet maske ürettiklerini söyledi.

Tuşba Kaymakamlığı koronavirüs ile mücadele kapsamında okullar ve dar gelirli aileler için Maske Üretim Merkezini açtı. Yaklaşık 4 ay önce açılan ve 25 kadının çalıştığı merkezde maske üretimi aralıksız devam ediyor. İki ayrı grup halinde çalışan kadınlar, burada ürettikleri maskeleri okullara ve dar gelirli ailelere gönderilmek üzere Tuşba Kaymakamlığına teslim ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eğitmen Cemile Soysal, İş-Kur destekli 25 kadının iki grup halinde çalıştığını ifade ederek, günde yaklaşık 3 bin maskenin üretildiğini söyledi. Soysal, “Kadınlar burada hem meslek öğreniyorlar hem topluma faydalı olmaya çalışıyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Bunu yaparken de kadınlar seviniyorlar ve mutlu oluyorlar. Onlara moral oluyor” dedi.

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KADINLAR AYAKLARININ ÜSTÜNDE DURUYOR

Bu tür faaliyetlerinin bundan sonrada süreceğini dile getiren Soysal, “Kadınlarımız burada aktifleşiyor, sosyalleşiyor ve ayaklarının üzerinde durmasını biliyor. Ben kadınlarımızın güçlü olmasını istiyorum. Bu anlamda bize bu fırsatı tanıyan ve açıldığı günden beri desteklerini esirgemeyen Tuşba Kaymakamı Furkan Duman başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

'AİLEMİZE VE MİLLETİMİZE DESTEK OLUYORUZ'

İş-Kur destekli çalıştıkları merkezde mutlu olduklarını belirten Elif Sürme isimli kursiyer, “Ailemize destek oluyoruz, katkı sağlıyoruz, milletimize maske üreterek onlar için çalışıyoruz. Şu anda elimizden gelen budur” ifadelerini kullandı.

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BİRİLERİNİ SEVİNDİRMEK GÜZEL BİR DUYGU

Ayşe Karataş isimli kursiyer de yaklaşık 3 aydır çalıştığını dile getirerek, “Biz hem bir şeyler öğreniyoruz hem de maske dikimine destek oluyoruz. Daha önce gönüllü de çalıştık. Birilerini sevindirmek güzel bir duygu. Bizim içinde faydalı oluyor. Ben bu anlamda Tuşba Kaymakamı başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

'EVDE OTURMAKTANSA'

Daha önce zamanını ev işi yaparak geçirdiğini anlatan Esengül Eker de, “Bu kursun açılmasının bize çok faydası oldu. Maske üreterek hem topluma faydamız oluyor hem ailemize katkıda bulunuyoruz. Evde oturmaktansa burada bu şekilde uğraşmak bize daha da moral oluyor. Bunun yanında insanlara faydalı olmak çok güzel bir duygu” şeklinde konuştu.

Pandemide can sıkıntısından başladı, şimdi Avrupa'ya sipariş gönderiyor
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Tunceli’de yaşayan Ayten Yeşiltaş, Pandemi sürecinde ‘Evde kal’ çağrılarına uydu ve kendini evde izole etmeye başladı. Bu süreç içerisinde yeğenlerine evde kullanılmayan bez ve eşyalardan bez bebek yapmaya başladı. Yeşiltaş, ürettiği bez bebekleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.
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Siparişler almaya başlayan Yeşiltaş, bütün gününü bez bebek yapımına ayırmaya başladı. Paylaşımlara devam eden Yeşiltaş, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden sipariş almaya başladı.
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Pandemi döneminde yeğenleriyle evde otururken artık ip ve kumaşlardan bebek yapmaya başladığını dile getiren Yeşiltaş, Bu süreçte üretimlerim daha fazla artmaya başladı. Bu bebeklerin otantik oluşuna kendimiz karar veriyoruz. Kıyafetini ve iplerini ona göre ayarlıyorum. Anneannelerimiz bize çocukken bunları yapıyordu. Onlar ahşap kullanıyordu.
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Bende ip ve bezleri kullanıyorum. Otantik oluşu daha çok ilgi çekti. Bizim de çocukluğumuzdan bildiğimiz oynadığımız bebekler. Bez oldukları için daha sağlıklı. En azından kimyasal madde yok içinde. Çocukların daha çok kullanabilecekleri bir ürün” dedi.
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Ürettiği bebekleri sosyal medya hesaplarından paylaştıktan sonra Avrupa ülkelerinden sipariş aldığını belirten Yeşiltaş, şunları söyledi: Çok güzel yorumlar ve beğeniler aldım. Sonra Londra’dan, Almanya’dan siparişler gelmeye başladı. Pandemi sürecini ben böyle güzel ve keyifli bir şekilde değerlendirdim. Şimdilik her şey çok güzel gidiyor. Siparişler, paylaşımlar ve yorumlar çok güzel. Maddi olarak da bir katkı sağlıyor.
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Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında bazı arkadaşlarım da gelip bana yardım ediyor. Hem eğleniyoruz hem üretiyoruz. Pandemi sürecinin sıkıcı olduğunu söyleyenlere evde üretim yapmalarını tavsiye ediyorum. Birçok arkadaşım evde çok sıkıldığını ve bu sürecin çok sıkıcı bir hal aldığını söylüyor. Ben de onlara bu tarz durumları örnek veriyorum. Herkesin bir el becerisi kesinlikle vardır. Kendilerine boş zaman yaratıp bir şeyler yapabilirler.
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Böyle bir bebeği yapmak benim bir saatimi alıyor. Sıfır maliyetli bir ürün. Kafasını bir süngerden, saçlarını iplerden, elbiseyi de eski tişörtlerden yapıyorum. Çok basit imkanlarla hiçbir maliyeti olmadan da bu ürünleri yapabilirsiniz. Yeter ki evinizde kullanamadığınız ürünleri değerlendirin”
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Pandemide can sıkıntısından başladı, şimdi Avrupa'ya sipariş gönderiyor
Tunceli'de koronavirüs nedeniyle evde kaldığı günleri fırsata çeviren 48 yaşındaki Ayten Yeşiltaş, kullanılmayan ev eşyalarından bez bebekler yapmaya başladı. Hobi olarak başladığı uğraşını, kısa sürede karlı bir işe dönüştüren, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden de sipariş almaya başladığını ifade eden Yeşiltaş, "Pandemi sürecinin sıkıcı olduğunu söyleyenlere evde üretim yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.


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