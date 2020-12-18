Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Pfizer koronavirüs aşısı için Japonyadan onay istedi
ASYA

Pfizer koronavirüs aşısı için Japonya’dan onay istedi

ABD’li ilaç devi Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech, geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için Japonya Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Japonya ile daha önce 60 milyon kişiye yapılacak 120 milyon dozluk aşının temini konusunda masaya oturan Pfizer’in kullanım iznini alması halinde ülkede aşılamanın Mart ayı itibariyle başlayabileceği ifade ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Aşının 10 gün içinde uygulanma zorunluluğu süreci zorlaştırabilecek unsur olarak görülüyor.
Aşının 10 gün içinde uygulanma zorunluluğu süreci zorlaştırabilecek unsur olarak görülüyor.

Koronavirüs salgınına karşı umut olarak görülen aşı çalışmaları dünya genelinde birçok ülkede sürerken, ABD’li ilaç üreticisi Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech birlikte geliştirdiği aşının kullanım onayı için Japonya’da harekete geçti.

Bugün Japonya Sağlık Bakanlığı’na başvuru yaptığı bildirilen Pfizer, böylece ülkede aşı kullanım onayına başvuran ilk ilaç üreticisi oldu. Japonya ile daha önce 60 milyon kişiye yapılacak 120 milyon dozluk aşının temini konusunda masaya oturan Pfizer’in kullanım iznini alması halinde ülkede aşılamanın Mart ayı itibariyle başlayabileceği ifade ediliyor. Pfizer-BioNTech aşısının biner dozluk gruplar halinde teslim edileceği öngörülürken, eksi 75 santigrat derecede saklanma ve 10 gün içinde uygulanma zorunluluğu ise süreci zorlaştırabilecek unsurlar olarak görülüyor.

Çin aşısı yaptıran doktordan önemli açıklama: Antikor sonucu ortaya çıktı
KORONAVİRÜS
Çin aşısı yaptıran doktordan önemli açıklama: Antikor sonucu ortaya çıktı

ABD ve İngiltere başladı


ABD ve İngiltere, Pfizer ve Alman ortağı BioNTec tarafından ortaklaşa geliştirilen korona virüs aşısını uygulamaya başlamış, söz konusu gelişmeler dünya kamuoyunda aşıya dair umutları artırmıştı.

Ancak yerel ABD makamlarının Çarşamba günü Alaska’daki bir sağlık çalışanının aşıya ciddi bir alerjik reaksiyon gösterdiğini açıklamasının ardından güvenlik endişeleri yeniden gündeme gelmiş, daha sonra İngiltere’de iki sağlık çalışanında da benzer alerjik reaksiyonlar görüldüğü ifade edilmişti.

Aşıda kayda değer yan etki yok: Aşılama kampanyamız örnek olacak
KORONAVİRÜS
Aşıda kayda değer yan etki yok: Aşılama kampanyamız örnek olacak
Abone Ol Google News
Gelecek nesillere miras

Gelecek nesillere miras

​Albayrak Grubu tüm çalışanlarına zeytin fidanı hediye etti.
İnsanlık ölmemiş dedirten hareket

İnsanlık ölmemiş dedirten hareket

​Süpürgesine takıldı soluğu poliste aldı: 270 bin doları teslim etti
Almanyada koronavirüs tablosu alarm veriyor: En yüksek seviyeyi gördü

​Teröristlerin uykularını kaçırmıştı.

​17 yaşındaki genç kızla yazışmaları ortaya çıktı.
Alçakça saldırı

Alçakça saldırı

​Şırnak'ta HDP'li grup terör mağduru anneleri taşladı.
Yüzde 30 düşüş var

Yüzde 30 düşüş var

​Alınan tedbirler o ilde etkisini gösterdi.
Beş ilde<br>eş zamanlı operasyon

Beş ilde
eş zamanlı operasyon

​Önceden belirlenen adresler tek tek basıldı.
Acil kullanım<br>onayı verildi

Acil kullanım
onayı verildi

​Koronavirüs aşısında dikkat çeken gelişme.
Gece görüntüsü<br>hayran bıraktı

Gece görüntüsü
hayran bıraktı

​Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor.
Kampanyamız <br>örnek olacak

Kampanyamız
örnek olacak

​Aşıda kayda değer yan etki yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.