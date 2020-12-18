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ESKİŞEHİR

Bu kadarına da 'pes': Sokağa çıkma yasağında paketçinin siparişini çaldılar

Eskişehir'de sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında yemek teslimatı yapmak için bir apartmana giren paketçinin, o anlarda motorunda bulunan diğer siparişini çaldılar. Yemek siparişinin çalındığını fark ettiği zaman çok üzüldüğünü belirten kurye çalışanı Mekan Astanov, sokağa çıkma yasağına rağmen böyle bir durumla karşılaşmasının çok ilginç olduğunu, aynı siparişi yaptırmak için dükkanı ve yemek tezgahını yeniden açmak zorunda olduklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Sokağa çıkma yasağında paketçinin siparişini çaldılar.
Sokağa çıkma yasağında paketçinin siparişini çaldılar.

Eskişehir’de bir restoranda motorlu kurye olarak çalışan Türkmenistanlı Mekan Astanov, çalıştığı işletmeden günün son siparişlerini alarak dağıtıma çıktı. Yemek teslimatı yapmak için bir apartmana giren Astanov, geri döndükten sonra diğer siparişi götürmek üzere yola çıktı. Son sipariş için teslimat adresine ulaşan Mekan Astanov, motorunun arkasında bulunan saklama sepetini açtıktan sonra hayatının şokunu yaşadı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında motordaki son paketin çalındığını fark eden Astanov, tekrardan çalıştığı restorana giderek aynı siparişten hazırlatmak zorunda kaldı.


“O paketi yaptırmak için tekrar tezgah açmak zorunda kaldık”


Yemek siparişinin çalındığını fark ettiği zaman çok üzüldüğünü belirten Mekan Astanov, sokağa çıkma yasağına rağmen böyle bir durumla karşılaşmasının çok ilginç olduğunu söyledi. Aynı siparişi yaptırmak için yemek tezgahını yeniden açtıklarını ifade eden Astanov, “Boş saatlerimde hafta sonu paketçilik yapıyorum. Yasak günü 2 tane paketle dükkandan çıktım. Paketin birini teslim ettim ve hemen aşağı indim. Ben yukarı çıkarken her şey yerindeydi. Sonrasında kontrol etmeden motosiklete bindim ve diğer paketi teslim etmeye gittim. Bir baktım paketler yok." dedi.

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"Sıra dışı bir olay"

Astanov şöyle devam etti: "Paketlerin olmadığını görünce çok üzüldüm. Daha öncesinde kontrol ettiğim aklıma geldi ve çalındığını fark ettim. Olay 23.00 sıralarında gerçekleşti. Çalan kişi bunu 10 saniye içerisinde yapmış. Teslim ettiğim paketin ödemesi online yapılmıştı, oyalanmadan hemen motorun yanına indim. Son paketimizdi, dükkanı kapatmıştık. O paketi yaptırmak için tekrar tezgah açmak zorunda kaldık. Daha önce başıma hiç gelmedi, duymadım da doğrusu. Bundan sonra daha fazla dikkat edeceğiz. Sokağa çıkma yasağı olduğu halde bile birisinin dışarı çıkıp hırsızlık yapması gerçekten sıra dışı bir olay” dedi.

Paket servise ilgi azaldı, motosikletli kurye sayısı düştü: Çalışmak zorundayız ama biz de korkuyoruz
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Yasakların uygulanmaya başlandığı ilk günlerde sipariş yoğunluğu olduğunu ifade eden işletme sahipleri, özellikle son günlerde paket servis için talebin ciddi anlamda azaldığını, bu nedenle kurye sayısını düşürdüklerini belirtti.
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Tüm kurallara uyduklarını belirten işletme sahibi Mustafa Özgür, “Son getirilen tedbirlerle paket servis yoğunluğu azaldı. Vatandaşlarımız tedirgin ve vaka sayıları da ciddi anlamda arttı. Bizler de, 'önemli olan sağlık' diyerek elimizden geldiğince hizmet vermeye devam edeceğiz. Kazancımızın giderleri karşılamadığı durumlarda çalışanlarımızı dönüşümlü olarak çalıştırıyoruz. Kurye sayımız 5'ti, artık 3'e düştü. Vatandaşlardan işleri olmadığı sürece dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz. Kurallara uyarak hastalığı hep beraber yeneceğiz” dedi.
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Hafta sonları siparişlerde azalma olduğunu belirten motosikletli kurye Aytaç Kaçan, “Hafta içi ev ve iş yerlerine paket hizmeti veriyoruz ama hafta sonları işlerde azalma oluyor. İnsanların yemek yediği saatler belli olduğu için öğle ve akşam servisi yoğunluk oluyor ama o saatler dışında durgunluk var. İşletmemizde iş olacak ki bizler de para kazanıp, çocuklarımıza bakabilelim. Sipariş veren müşterilerin de kurallara uyması gerekiyor. Hasta olan vatandaşlarımız, kapıyı açtıkları an bizim gibi sosyal mesafeyi korumalılar. Biz hep maskeli şekilde evlere gidiyoruz ama kapıyı açan müşterinin de yüzünde maske olması gerekiyor. Siparişimizi kurallara uygun şekilde vererek, bir an önce teslimatı bitirmek istiyoruz. Çalışmak zorundayız ama bizler de hastalıktan korkuyoruz. Herkes kurallara uyarsa bu süreci atlatırız başka şekilde atlatılacağını düşünmüyorum” diye konuştu.
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Paket servise ilgi azaldı, motosikletli kurye sayısı düştü: Çalışmak zorundayız ama biz de korkuyoruz
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