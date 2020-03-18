Koronavirüs motorlu kuryeleri de etkiledi Koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından pek çok şirket evden çalışma kararı aldı. Bu süreçte vakitlerinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar ise internet alışverişine yöneldi. Motorlu kuryelerin bir çoğu artık nakit alışverişi yapmıyor, ödemeleri havale ya da online ödeme olarak kabul ediyor.

Haber Merkezi 18 Mart 2020, 16:43 Son Güncelleme: 18 Mart 2020, 17:20 DHA