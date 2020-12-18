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İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamlayacak

İstanbul'da Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı'nın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

Haber Merkezi AA
Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı geliyor.
Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı geliyor.

"Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Buna göre, İstanbul'daki metro projelerinden Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı'nın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gerçekleştirecek.

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Büyük Çamlıca Camii'ne
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Büyük Çamlıca Camii'ne "Güllerin Gülistanı Gül Efendim" yazılı mahya asıldı
Mevlid Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı. Mevlid Kandili, İstanbul'daki camilerde çeşitli programlarla kutlanıyor. Bu geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, özellikle Selatin camilerindeki programlara katılmayı tercih ediyor. Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen vatandaşlar da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun saf tutarak ibadetlerini gerçekleştirdi. Kandil dolayısıyla camiye Türk bayrağı ve 'Güllerin Gülistanı Gül Efendim' yazılı mahyalar asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çamlıca Camii'ndeki konuşması görüntülendi: Allah'ın ipine sıkıca sarılın
OYNAT 01:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çamlıca Camii'ndeki konuşması görüntülendi: Allah'ın ipine sıkıca sarılın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camii'nde cemaate hitap etti. Al-i İmran Suresi'nden ayet okuyan Erdoğan şunları söyledi: 'Bir arada buluşmayı lütfeden Allah'a hamd olsun. Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Eğer toptan, sımsıkı Allah'ın ipi Kur'an'a sarılırsak, bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecektir. Ve birbirimizi Allah için seveceğiz, menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete, Allah'ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim'' dedi.

Çamlıca Camii'nde sosyal mesafeli Cuma namazı
OYNAT 00:56
Çamlıca Camii'nde sosyal mesafeli Cuma namazı
Büyük Çamlıca Camii'nde korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle birlikte ikinci kez sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı. Alınan önlemlere özen gösteren ve seccadeleriyle birlikte gelen vatandaşlar, camiyi ve avlusunu doldurdu.


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