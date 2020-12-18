Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çamlıca Camii'ndeki konuşması görüntülendi: Allah'ın ipine sıkıca sarılın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camii'nde cemaate hitap etti. Al-i İmran Suresi'nden ayet okuyan Erdoğan şunları söyledi: 'Bir arada buluşmayı lütfeden Allah'a hamd olsun. Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Eğer toptan, sımsıkı Allah'ın ipi Kur'an'a sarılırsak, bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecektir. Ve birbirimizi Allah için seveceğiz, menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete, Allah'ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim'' dedi.