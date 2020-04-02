Hayat Koronavirüs anne karnındaki bebeğe bulaşır mı? Gebeler virüsten nasıl korunmalı?
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​Koronavirüs anne karnındaki bebeğe bulaşır mı? Gebeler virüsten nasıl korunmalı?

Koronavirüs anne karnındaki bebeğe bulaşır mı? Gebeler virüsten nasıl korunmalı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “Pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını, her bireyi olduğu gibi, anne adaylarını da oldukça endişelendirmekte. Anne adaylarının, Koronavirüs salgınından dolayı dünyaya gelecek bebekleri konusunda ciddi kaygı taşıdıkları gözlemlenmekte. Peki Koronavirüs, anne karnındaki bebeğe geçer mi? Virüs nedeniyle erken doğum gerçekleşebilir mi?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kadın Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Ekiz, gebelerin endişeleri ve Koronavirüs teşhisi almış gebeler üzerinde yapılan araştırma hakkında açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar anne karnındaki bebeğe bulaşmadı

COVID-19 çalışmaları kapsamında enfekte olan 18 gebe üzerinde gerçekleştirilen araştırmadan bahseden Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Ekiz şöyle konuştu: “COVID-19 virüsü kapsamında, enfeksiyon hastalığı gelişmiş 18 gebe hasta üzerinde gerçekleştirilen çalışma incelediğinde, virüsün anne karnındaki bebeğe bulaştığına dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. COVID-19, özellikle ileri yaş ve ek hastalık gözlemlenen bireylerde tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olarak seyretmektedir.

Gebelerin ise neredeyse tamamının 40 yaş altı bireylerden oluştuğunu düşündüğümüz zaman, riskin daha az olduğunu söyleyebiliriz. 40 yaş altı enfeksiyon hastalığı gelişmiş bireylerde uygulanan COVID-19 testi sonucunda, ya hiçbir şikayet ortaya çıkmadan hasta sağlığına kavuşmuş ya da hafif bir hastalık sonrasında iyileşme tespit edilmiştir. Bu nedenle, gebeler için çok da korkulacak bir enfeksiyon hastalığı olarak görülmemektedir. Gebelerde, COVID-19 bulguları tespit edilmesi halinde ise sürecin mutlaka özel bir ekip tarafından takip edilmesi gerekir.”

Erken doğum riski oluşturuyor mu?

Koronavirüs nedeniyle, gebelerin en fazla endişe duydukları durumlardan biri de erken doğum riskinin olup olmadığı. Virüs kaynaklı erken doğum riski hakkında önemli açıklamalarda bulunan Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Ekiz, şunlara değindi: “COVID-19; enfeksiyon riskinin varlığından kaynaklı, gebelerin erken doğurmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Doğum planlanması, standart kurallara göre gerçekleştirilmelidir.

Koronavirüs’ten dolayı daha az riske girmek düşüncesiyle, erkenden sezaryen doğumun tercih edilmesi önerilmemektedir. Normal doğum planlanan hastalara, standart bir şekilde doğumu bekletilmeli, sezaryen planlanan hastalara ise aynı şekilde planlanma devam ettirilmelidir.

Gebeliğin risk faktörlerine bakarak, doğumun planlanması yerinde bir hareket olacaktır. Sonuç olarak COVID-19 enfeksiyon riski nedeniyle, normal doğurmasını planladığımız bir hastaya sezaryen doğum yapmamız gerekmemektedir.”

Gebeler rutin takiplerini iptal etmeli midir?

Gebelerin rutin takipleri konusuna da değinen Doç. Dr. Ali Ekiz, “İzolasyon kurallarına uymak demek, gebelik takiplerini ertelemek olarak algılanmamalıdır. Virüsün bulaşmasını engellemek için tüm genel önlemler alındıktan sonra, mutlaka gebelik için gerekli testler zamanında yaptırılmalıdır.

COVID-19 tanısı konmuş, izolasyonu yapılması gereken şüpheli gebelerde ise rutin gebelik takipleri ertelenmeli, fetusun (anne karnındaki bebek) iyilik hali göz önünde bulundurulmasıyla birlikte annenin durumu değerlendirilmeli ve gerekenler yapılmalıdır” dedi.

  • Gebeler virüsten nasıl korunmalı?
  • Her birey gibi gebelerin de diğer insanlarla temaslarını minimuma indirmeleri ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyaran Ekiz, önerilerini ise şöyle sıraladı:
  • • Zorunlu haller dışında evden çıkılmamalı, çıkılması halinde ise eldiven ve maske kullanımına önem verilmelidir.
  • • Eller sık sık ve hijyen kurallarına uygun olarak yıkanmalıdır.
  • • Herhangi bir cisme temas edilmesi halinde ise eller hijyenik bir hale gelene kadar ağız, burun ve gözlere temas edilmemelidir.
  • • Grip ya da nezle belirtileri görünen kişilerden uzak durulmalıdır.
  • • Düzenli beslenmeye dikkat edilmeli, yeterli sıvı tüketimine özen gösterilmelidir.
  • • Kişisel eşyalar ortak kullanılmamalıdır.

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Koronavirüs ile mücadelede en etkili çözüm yüzleşmek
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Face Covid” kabul ve kararlılık terapisi (ACT) prensiplerini kullanarak korona krizine etkili bir şekilde yanıt vermek için bir dizi pratik adımdan oluşan bir çalışma.
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Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cumhur Taş ve Uzm. Psk. İpek Güneş’in birlikte derlediği FACE COVID “Covid’le Yüzleşme” e-kitapçığınıb içeriği şu şekilde:
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Koronavirüs ile mücadelede en etkili çözüm yüzleşmek
Üsküdar Üniversitesi, koronavirüs krizi ile mücadelede pratik adımlardan oluşan özgün bir çalışmaya imza attı. Öğretim üyesi Doç. Dr. Cumhur Taş'ın Uzm. Psk. İpek Güneş ile derlediği FACE COVID “Covid'le Yüzleşme” e-kitapçığı 'Korona krizine nasıl etkili yanıt verilir?' sorusunu sorarak mücadelede bir dizi pratik adım içeriyor. İnsanların kontrolündekilere odaklanması gerektiği vurgulanan çalışmada “Duygularınızı düşüncelerinizi kabullenin, vücudunuza geri dönün ve yaptığınız işke meşgül olun” ifadeleri yer alıyor.

Koronavirüs sürecinde bunlara dikkat: Gıdaları 2 haftadan fazla stoklamayın
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Bağışıklık sisteminin mümkün olduğunca güçlü olması vücudu beslemek, güçlendirmek, iyi bir uykuyla dinlendirmek ve stresten uzak durmakla mümkün. Sürekli çevresel ajanlarla savaş halinde olan metabolizmanın ne kadar güçlü silahı olursa o kadar dirençli olacak.
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Koronavirüs ile tehdit altında olduğumuz bugünlerde güçlü bir bağışıklığın önemine dikkat çeken diyetisyen Berrin Yiğit, beslenme önerileri sıraladı.
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Gıdaları 2 haftadan fazla stoklamayın - Öncelikle koruyucu olmalısınız, teması kesmelisiniz, ‘sosyal izolasyon’ kurallarına dikkat etmelisiniz ve zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamalısınız. Sağlık oteritelerinin önerdiği gibi evinizde 2 hafta yetecek kadar gıda ve ilaç bulundurmalısınız, daha fazlasını stoklamamalısınız. Bu gıdaların raf ömrünün uzun ve dayanıklı olmasına dikkat etmelisiniz. Kurubaklagiller, kuru yemişler, ton balığı ve güvenilir konserve ürünleri bu konuda en büyük destekçimizdir.
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Beslenmenizde probiyotik kaynaklarına yer verin - Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70’i bağırsaklarda olduğu için, bağırsak sağlığı bu dönemde çok daha kıymetli. Tarhana, kombucha, boza, kefir, yoğurt gibi doğal probiyotik kaynaklarına beslenmede muhakkak yer verin. Böylece hem sindirimi kolaylaştırır hem de bağırsaklarda üretilen vitaminlerin sentezine destek olmuş olursunuz.
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Protein açısından zengin gıdalar tüketin - Kaliteli protein kaynaklarını günlük olarak tüketmeye özen gösterin. Yumurta, hindi, balık, et, organik tavuk, kurubaklagiller, kuruyemişler muhakkak hayatınızda olsun. Her gün 1 adet yumurta tüketebilir, haftada 1 kez kırmızı et, haftada 2 kez nohut, kurufasulye, mercimek yemeğini, çorbasını veya salatasını yapabilir, günde 1 avuç çiğ fındık, badem, ceviz, yer fıstığı gibi yağlı tohumları tüketebilirsiniz.
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Her öğünde sebze yemeye özen gösterin - Her öğününde muhakkak sebzeye yer vermelisiniz. Hücresel hasara yol açabilecek vücutta serbest dolaşan radikallere karşı koruma sağlayacak antioksidanlardan zengin gıdalarla beslenmelisiniz.Tabağınızın yarısı rengarenk pişmiş ya da çiğ sebzelerden oluşmalı. Mor lahana, turp, havuç, kereviz, brokoli, karnabahar, koyu yeşil yapraklılar, lahanagiller, mantar antioksidan içeriği yüksek harika sebzelerdir.
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Günde 2 porsiyon meyve tüketin - Meyveler, içeriğinde vitamin, mineral ve antioksidanlar bulunan bağışıklık dostu gıdalardır. Bu dönemde özellikle portakal, nar, greyfurt, kivi, yaban mersini, böğürtlengiller gibi turuncu ve kırmızı meyvelere daha çok dikkat etmelisiniz. Meyve suyu olarak içmektense meyveleri bütün halinde tüketmeye özen göstermelisiniz.
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Günde 2 litre su tüketmeyi unutmayın - Vücudun bakteri ve virüslerden arınması, temizlenmesi ve canlanması için suya ihtiyaç duyduğunu unutmamalısınız. Günde 2 litre su içmeye özen göstermelisiniz. Su içmek için susuzluk hissini beklememelisiniz ve suyu gün içinde eşit miktarlarda tüketmelisiniz. Ayrıca içine taze nane, maydanoz, limon-portakal dilimleri, karanfil, taze zencefil ekleyebilirsiniz.
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Vücut direncini artıran, bağışıklık dostu bitki çayları bu dönemde en büyük destekçimizdir. Beyaz çay, yeşil çay, ıhlamur, kuşburnu, hatmi ve adaçayı gibi bitki çayları günde 3 kupa olacak şekilde tüketilebilirsiniz. Bitki çaylarını karanfil, tarçın ve kakule ile demleyebilirsiniz.
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Yemeklerinize bolca baharat eklemeyi ihmal etmeyin. Fesleğen, mercanköşk, zerdeçal, karabiber, pul biber, kekik ve naneyi tüm ana yemeklere, yoğurt, salata, çorbaya muhakkak eklemelisiniz.
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Hastalıklara karşı direnç oluşturan soğan ve sarımsağı ihmal etmeyin - Yoğurdunuza sarımsak rendeleyebilir, çorbalarınıza soğan ekleyebilir, soğanlı yumurta yapabilir, et yemeklerini bolca sarımsakla pişirebilir, fırın yemeklerine daha çok soğan, sarımsak doğrayabilirsiniz.
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Günde en az 30 dakika bir egzersiz yapın - Diğer insanlarla güvenilir bir mesafede açık hava yürüyüşleri veya koşu yapabilirsiniz. Evdeyseniz egzersiz videoları eşliğinde hareketler yapabilir, dans, yoga, meditasyonlar ile rahatlayabilirsiniz.
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Kendinizi stresli, şaşkın ve korkmuş hissetmeniz çok normal. Duygularınızı tanıdığınız, güvendiğiniz insanlarla paylaşmanız, onlarla konuşmanız hem size hem de karşı tarafa iyi gelecektir. Sosyal izolasyonu duygusal izolasyona çevirmeyin, destek olun, destek isteyin. Bu durumu pozitife çevirmek tamamen sizin elinizde.
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Yapmak istediğiniz ama vakit bulamadığınız şeyleri düşünmenin tam vakti. Fit tarifler denemek için mutfağa girebilir, hep ertelediğiniz kitabı okuyabilir, gardırobunuzu boşaltabilir, çocuklarınızla kaliteli vakit geçirebilirsiniz.
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Bilgileri güvenilir kaynaktan aldığınıza emin olmalısınız. Tüm bilgileri okurken veya izlerken uzmanından aldığınızı teyit etmelisiniz, mantık çerçevesinde düşünmelisiniz ve ondan sonra uygulamalısınız.
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Bunları yapmayın - Düşük kalorili diyetlerle beslenmeyin. Yüksek kalorili beslenip, kilo almayın. Şarküteri ve fazla yağlı etleri tüketmeyin. Kızartmalardan uzak durun. Basit şeker, makarna, pirinç, hamur işleri ve şeker içiren içeceklerden kaçının. Cips, çikolata, bisküvi gibi paketli gıdaları tüketmeyin. Alkolde aşırıya kaçmayın. Sigara içmeyin. Ev içinde bile olsanız hareketsiz kalmayın. Uzun süre aynı pozisyonda oturmayın. Günde 6 saatten az ve kalitesiz uyumayın. Endişelendiriyorsa çok fazla haber okumayın.
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Direnç artırıcı çay: 1 tutam ıhlamur, 1 tatlı kaşığı yeşil veya beyaz çay, 1 tatlı kaşığı mürver çiçeği, 3 adet karanfil, 12 adet dilimlenmiş limon. Yapılışı; Tüm malzemeler kaynamış suya eklenir, 5 dakika demlendikten sonra gün içinde 4-5 fincan olacak şekilde tüketilebilir.
Koronavirüs sürecinde bunlara dikkat: Gıdaları 2 haftadan fazla stoklamayın
Pandemi olarak kabul edilen koronavirüs, ciddi halk sağlığı sorunu olarak tüm dünyada devam ediyor. Hastalığı birebir önleyen ve iyileştiren bir ilaç veya gıda olmamasına karşın, bağışıklık sistemini güçlendirmenin ve dirençli bir vücuda sahip olmanın bizim için pozitif etki sağlayacağı kesin. Peki tüm bu süreci nasıl yönetebiliriz, bağışıklığımızı güçlü tutmak için nelere dikkat etmeliyiz?
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