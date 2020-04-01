"Star Wars" oyuncusu Andrew Jack koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dnyaca ünlü oyuncu Andrew Jack'in Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Jack'in Avustralya'da karantinada olan eşi Gabrielle Rogers, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Andrew Jack'e 2 gün önce yeni tip koronavirüs teşhisi konuldu. Acı çekmedi ve ailesinin onunla 'birlikte' olduğunu bilerek huzur içinde hayata gözlerini yumdu" ifadesine yer verdi.
Andrew Jack, "Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi" (Yıldız Savaşları: Son Jedi), "Solo: A Star Wars Story" (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi), "Star Wars: Episode VII – The Force Awakens" (Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor) filmlerinde rol almıştı.