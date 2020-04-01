Hayat "Star Wars" oyuncusu Andrew Jack koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
AKTÜEL

"Star Wars" oyuncusu Andrew Jack koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

"Star Wars" (Yıldız Savaşları) film serisi aktörlerinden Andrew Jack, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İngiltere'de hayatını kaybetti. Menajeri Jill McCullough, aynı zamanda aksan koçluğu yapan 76 yaşındaki İngiliz aktör Jack'in, Surrey'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Andrew Jack &quot;Star Wars&quot; (Yıldız Savaşları) film serisinde yer almıştı.
Andrew Jack "Star Wars" (Yıldız Savaşları) film serisinde yer almıştı.

Dnyaca ünlü oyuncu Andrew Jack'in Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Jack'in Avustralya'da karantinada olan eşi Gabrielle Rogers, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Andrew Jack'e 2 gün önce yeni tip koronavirüs teşhisi konuldu. Acı çekmedi ve ailesinin onunla 'birlikte' olduğunu bilerek huzur içinde hayata gözlerini yumdu" ifadesine yer verdi.

Andrew Jack, "Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi" (Yıldız Savaşları: Son Jedi), "Solo: A Star Wars Story" (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi), "Star Wars: Episode VII – The Force Awakens" (Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor) filmlerinde rol almıştı.

Jack’in, aksan koçluğu yaptığı kişiler arasında oyuncu Robert Downey Jr. ve Chris Hemsworth da bulunuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
HAYAT
Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs ile mücadelede en etkili çözüm: Covid-19 ile yüzleş
HAYAT
Koronavirüs ile mücadelede en etkili çözüm: Covid-19 ile yüzleş

Gıdaları 2 haftadan fazla stoklamayın
HAYAT
Gıdaları 2 haftadan fazla stoklamayın
Abone Ol Google News
Dünyayı şaşırtan kargo

Dünyayı şaşırtan kargo

Ezeli düşmanlardan biri diğerine uçak dolusu malzeme gönderdi.
Hastane bitti yol bitmedi

Hastane bitti yol bitmedi

​İBB'nin yarım bıraktığı iş için bakanlık kolları sıvadı.
Çin gizlediği rakamları ilk kez açıkladı

Çin gizlediği rakamları ilk kez açıkladı

Vakaların bir kısmının hiçbir belirti göstermediği ortaya çıktı.
İlginç karar

İlginç karar

​'Koronavirüs' demek artık yasak.
İstanbul'da bugün...

İstanbul'da bugün...

Ne eldiven var ne maske ne de sosyal mesafe...
Kampanyaya <br>yardım yağdı

Kampanyaya
yardım yağdı

Vatandaş seferber oldu. Türkiye kenetlendi.
Kahvehane değil korona yuvası

Kahvehane değil korona yuvası

Yasağı delen sorumsuzlara polis baskın yaptı.
Bin TL'ler hesapta

Bin TL'ler hesapta

​Bakanlığın yardım paraları ödenmeye başlandı.
Ücretsiz<br>dağıtımı başlıyor

Ücretsiz
dağıtımı başlıyor

Erdoğan duyurdu, 8 üretici harekete geçti.
Gönülleri fethetti

Gönülleri fethetti

Mane, Senegal'e koronavirüs hastanesi yaptırıyor.
Cehennem gibi

Cehennem gibi

​Koronavirüs ABD'yi 11 Eylül'den daha ağır vurdu.
250 milyon TL'ye yaklaştı

250 milyon TL'ye yaklaştı

​Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya ​destek yağıyor.
Çeyrek ve<br>gram altın kalmadı

Çeyrek ve
gram altın kalmadı

Darphaneye 'piyasaya altın sür' çağrısı yapıldı.
Yardım kutularında dikkat çeken not

Yardım kutularında dikkat çeken not

​Tıbbi malzemeler Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yola çıktı.
İstanbul'a bir hastane müjdesi daha

İstanbul'a bir hastane müjdesi daha

​Okmeydanı'ndan sonra bin yataklı Göztepe de bitmek üzere.
Çin'in susturduğu doktor Ai Fen

Çin'in susturduğu doktor Ai Fen

​Dünyayı felakete sürükleyen sansürün hikayesi.
Kahramanları aradı

Kahramanları aradı

Bir yandan hayat kurtarırken bir yandan risk altındasınız...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.