Koronavirüs ile mücadelede en etkili çözüm: Covid-19 ile yüzleş

“Face Covid” kabul ve kararlılık terapisi (ACT) prensiplerini kullanarak korona krizine etkili bir şekilde yanıt vermek için bir dizi pratik adımdan oluşan bir çalışma. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cumhur Taş ve Uzm. Psk. İpek Güneş’in birlikte derlediği FACE COVID “Covid’le Yüzleşme” e-kitapçığında yer alan önemli adımların kısa bir özeti şöyle:
- F = Kontrolünüzdekilere odaklanın - Focus
- A = Düşüncelerinizi ve duygularınızı kabullenin - Accept
- C = Vücudunuza geri dönün – Come back
- E = Yaptığınız işle meşgül olun - Engage
- C = Adanmış eylem - Commited
- O = Açılım – Opening Up
- V = Değerler - Values
- I = Kaynakları belirleyin - Identify
- D = Dezenfekte et ve sosyal mesafeni koru- Disinfection & Distance
Kendinize nazik davranın
Her harfin tek tek ele alınıp açıklandığı çalışmada insanlara şu tavsiye veriliyor: “Etrafınızdaki sorunlar biriktikçe ve içinizdeki dünyada duygusal fırtınalar arttıkça, “FACE COVID” adımlarına geri dönün.”
İçinden geçtiğimiz zor zamanlarda kendinize nazik davranın uyarısında bulunan uzmanlar, Winston
Churchill’in sözlerini hatırlatrak insnaların kontrollü davranması gerektiğininaltnı çizdi: “Cehennemden geçerken, devam et.”
FACE COVID “Covid’le Yüzleşme” e-kitapçığına ulaşmak için tıklayın.