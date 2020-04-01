Koronavirüs ile mücadelede en etkili çözüm: Covid-19 ile yüzleş

“Face Covid” kabul ve kararlılık terapisi (ACT) prensiplerini kullanarak korona krizine etkili bir şekilde yanıt vermek için bir dizi pratik adımdan oluşan bir çalışma. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cumhur Taş ve Uzm. Psk. İpek Güneş’in birlikte derlediği FACE COVID “Covid’le Yüzleşme” e-kitapçığında yer alan önemli adımların kısa bir özeti şöyle:

F = Kontrolünüzdekilere odaklanın - Focus

= Kontrolünüzdekilere odaklanın - Focus A = Düşüncelerinizi ve duygularınızı kabullenin - Accept

= Düşüncelerinizi ve duygularınızı kabullenin - Accept C = Vücudunuza geri dönün – Come back

= Vücudunuza geri dönün – Come back E = Yaptığınız işle meşgül olun - Engage

= Yaptığınız işle meşgül olun - Engage C = Adanmış eylem - Commited

= Adanmış eylem - Commited O = Açılım – Opening Up

= Açılım – Opening Up V = Değerler - Values

= Değerler - Values I = Kaynakları belirleyin - Identify

= Kaynakları belirleyin - Identify D = Dezenfekte et ve sosyal mesafeni koru- Disinfection & Distance

Kendinize nazik davranın

Her harfin tek tek ele alınıp açıklandığı çalışmada insanlara şu tavsiye veriliyor: “Etrafınızdaki sorunlar biriktikçe ve içinizdeki dünyada duygusal fırtınalar arttıkça, “FACE COVID” adımlarına geri dönün.”

İçinden geçtiğimiz zor zamanlarda kendinize nazik davranın uyarısında bulunan uzmanlar, Winston

Churchill’in sözlerini hatırlatrak insnaların kontrollü davranması gerektiğininaltnı çizdi: “Cehennemden geçerken, devam et.”

FACE COVID “Covid’le Yüzleşme” e-kitapçığına ulaşmak için tıklayın.

FOTOĞRAF 14 Face Covid” kabul ve kararlılık terapisi (ACT) prensiplerini kullanarak korona krizine etkili bir şekilde yanıt vermek için bir dizi pratik adımdan oluşan bir çalışma. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cumhur Taş ve Uzm. Psk. İpek Güneş’in birlikte derlediği FACE COVID “Covid’le Yüzleşme” e-kitapçığınıb içeriği şu şekilde: Koronavirüs ile mücadelede en etkili çözüm yüzleşmek Üsküdar Üniversitesi, koronavirüs krizi ile mücadelede pratik adımlardan oluşan özgün bir çalışmaya imza attı. Öğretim üyesi Doç. Dr. Cumhur Taş'ın Uzm. Psk. İpek Güneş ile derlediği FACE COVID “Covid'le Yüzleşme” e-kitapçığı 'Korona krizine nasıl etkili yanıt verilir?' sorusunu sorarak mücadelede bir dizi pratik adım içeriyor. İnsanların kontrolündekilere odaklanması gerektiği vurgulanan çalışmada “Duygularınızı düşüncelerinizi kabullenin, vücudunuza geri dönün ve yaptığınız işke meşgül olun” ifadeleri yer alıyor. BiP'te paylaş

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