Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kıvanç Tatlıtuğ’dan endişe verici bir haber geldi. Tatlıtuğ kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye yattı.

Eşi Başak Tatlıtuğ ile orman içinde bulunan evlerine çekilen ünlü oyuncunun evlerine misafir dahi kabul etmediği biliniyordu.

Tatlıtuğ'u sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın."

FOTOĞRAF 16 Haluk Levent Haluk Levent'ten sosyal medyada seferberlik: Ünlülerden destek veren verene İhtiyaç sahipleri için kurucusu olduğu AHBAP yardım kuruluşu ile sürekli çalışan şarkıcı Haluk Levent, koronavirüs sonrası oluşan süreçte de oluşan mağduriyetleri gidermek için harekete geçti. Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile sayısız ünlü ismi harekete geçiren Levent, adeta sosyal medyada seferberlik başlattı. #dayanışmagunleri kampanyası kısa sürede çığ gibi büyüdü. Levent, kampayaya destek veren isimleri tek tek açıkladı. İşte o isimler:



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HAYAT AHBAP'ın yardım kampanyası katlanarak büyüyor