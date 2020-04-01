Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile orman içinde bulunan evlerine çekilmişti. Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı hastaneye gittikten sonra yatışı yapıldı.
Kıvanç Tatlıtuğ’dan endişe verici bir haber geldi. Tatlıtuğ kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye yattı.
Eşi Başak Tatlıtuğ ile orman içinde bulunan evlerine çekilen ünlü oyuncunun evlerine misafir dahi kabul etmediği biliniyordu.
Tatlıtuğ'u sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın."