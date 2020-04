Koronavirüs ilaçlarına karşı dikkat çeken uyarı: Her ilaç buldum diyene inanmayın Koronavirüs ilaçlarına karşı dikkat çeken uyarı: Her ilaç buldum diyene inanmayın Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, koronavirüse karşı bulunduğu iddia edilen her ilaca inanılmaması gerektiğini söyledi. Usta "Rusya'da bulunduğu söylenen ilaç da Türkiye'de kullandığımız ilacın bir türevi. Daha önce influenza için denedikleri ilaçları koronavirüse karşı denemeye başladılar. Yeni bir ilaç keşfedilmiş gibi düşünmemek lazım. İlaç geliştirmek çok uzun bir süredir. Bunlar var olan ve sıtma tedavisinde kullanılan ilacı koronavirüse karşı denemeye başladılar" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 14 Nisan 2020, 10:07 Son Güncelleme: 14 Nisan 2020, 10:19 DHA