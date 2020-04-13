Koronavirüsü Türkiye'de yendi: ABD’de olsa 50 bin dolar öderdim

İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Çengel, koronavirüsü yenerek taburcu olan ilk 26 kişiden biri oldu. Prof. Çengel, 19 Mart tarihinde yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu, yapılan testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, “Kartal Devlet Hastanesi’ne gittim. Bana korona tedavisine başladılar. Daha çok sıtma ve zatüre tedavisi uygulandı. Tedavide kendimi şansı görüyorum. Çünkü ben sigara alkol kullanmam, sporumu yaparım, kronik bir rahatsızlığım da yok. Bir hafta bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye yönelik yoğun serum ve antibiyotik ilaçlar verildi” dedi.

Çok güzel bir tedavi gördüğünün altını çizen Prof. Çengel, şunları söyledi:

Hastanede çok iyi hizmet aldım. Her yer tertemizdi. Tüm çalışanlar, doktorlar, hemşireler özverili davrandı. Ben 10 yıl Amerika’da yaşadım. Orada da hastalandım. Türkiye’deki sağlık sistemi çoğu ülkeden daha iyi. Bu tedavi sürecinde bir kez daha bunu gördüm. Devlet hastanesinde dört dörtlük tedavi oldum. Bu hastalığa Amerika’da yakalanmış olsaydım en az 50 bin dolarım gidecekti ama Türkiye’de tek kuruş ödemedim. 46 yaşındayım, 20’li yaşlarda böyle beş yıldızlı devlet hastanesi yoktu.

İMMÜN PLAZMA İÇİN BAĞIŞÇI OLDU

Taburcu olup eve geldikten sonra hiç dışarı çıkmadığını vurgulayan Çengel, “Alışverişi internetten veriyorum. Online derslerimi anlatıyorum. Evdeyiz, açıkçası dışarı çıkmaya korkuyorum. Çünkü o hastane ortamını görünce dışarı çıkmak istemiyorum. Evde kalalım. 250-300 kilo olalım ama evden çıkmayalım. Dışarıda ne beklediğini bilmiyoruz. Elimizde olanlara şükretmemiz gerekiyor” diye konuştu. Virüsün tedavisinde kritik öneme sahip olan ‘immün plazma’ tedavisi için gönüllü plazma bağışçısı olduğunu söyleyen Çengel,”Koronadan tedavi görenleri düzenli arıyorlar. İl sağlık müdürlüğü düzenli olarak arıyor ‘Nasıl oldun’, ‘Ateşin var mı’ gibi sorular ile takip ediliyorum” ifadesini kullandı.

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