Koronavirüs Koronavirüsü Türkiyede yendi ABDde olsa 50 bin dolar öderdim
TÜRKİYE

Koronavirüsü Türkiye'de yendi: ABD’de olsa 50 bin dolar öderdim

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Özgür Çengel de koronavirüsü yenenlerden biri oldu. 10 yıl ABD’de yaşadığını belirten Çengel, “Bu hastalığa Amerika’da yakalansam en az 50 bin dolarım gidecekti, ama Türkiye’de tek kuruş ödemedim. Devlet hastanesinde dört dörtlük tedavi oldum” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Özgür Çengel
Özgür Çengel

İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Çengel, koronavirüsü yenerek taburcu olan ilk 26 kişiden biri oldu. Prof. Çengel, 19 Mart tarihinde yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu, yapılan testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, “Kartal Devlet Hastanesi’ne gittim. Bana korona tedavisine başladılar. Daha çok sıtma ve zatüre tedavisi uygulandı. Tedavide kendimi şansı görüyorum. Çünkü ben sigara alkol kullanmam, sporumu yaparım, kronik bir rahatsızlığım da yok. Bir hafta bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye yönelik yoğun serum ve antibiyotik ilaçlar verildi” dedi.

Çok güzel bir tedavi gördüğünün altını çizen Prof. Çengel, şunları söyledi:

Hastanede çok iyi hizmet aldım. Her yer tertemizdi. Tüm çalışanlar, doktorlar, hemşireler özverili davrandı. Ben 10 yıl Amerika’da yaşadım. Orada da hastalandım. Türkiye’deki sağlık sistemi çoğu ülkeden daha iyi. Bu tedavi sürecinde bir kez daha bunu gördüm. Devlet hastanesinde dört dörtlük tedavi oldum. Bu hastalığa Amerika’da yakalanmış olsaydım en az 50 bin dolarım gidecekti ama Türkiye’de tek kuruş ödemedim. 46 yaşındayım, 20’li yaşlarda böyle beş yıldızlı devlet hastanesi yoktu.

İMMÜN PLAZMA İÇİN BAĞIŞÇI OLDU

Taburcu olup eve geldikten sonra hiç dışarı çıkmadığını vurgulayan Çengel, “Alışverişi internetten veriyorum. Online derslerimi anlatıyorum. Evdeyiz, açıkçası dışarı çıkmaya korkuyorum. Çünkü o hastane ortamını görünce dışarı çıkmak istemiyorum. Evde kalalım. 250-300 kilo olalım ama evden çıkmayalım. Dışarıda ne beklediğini bilmiyoruz. Elimizde olanlara şükretmemiz gerekiyor” diye konuştu. Virüsün tedavisinde kritik öneme sahip olan ‘immün plazma’ tedavisi için gönüllü plazma bağışçısı olduğunu söyleyen Çengel,”Koronadan tedavi görenleri düzenli arıyorlar. İl sağlık müdürlüğü düzenli olarak arıyor ‘Nasıl oldun’, ‘Ateşin var mı’ gibi sorular ile takip ediliyorum” ifadesini kullandı.

Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına uyuluyor
KORONAVİRÜS
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına uyuluyor
Abone Ol Google News
Başka türlü olmazdı

Başka türlü olmazdı

​Sokaklar boşalmayınca yasak geldi.
Cumhurbaşkanı devam dedi

Cumhurbaşkanı 'devam' dedi

"İstifasını sunması kendi takdiridir, ancak nihai karar..."
İstifasekteye uğratır

'İstifa
sekteye uğratır'

​Devlet Bahçeli'den 'Süleyman Soylu' açıklaması
14 tonluk<br>cömert hediye

14 tonluk
cömert hediye

​İngiliz Bakan Türkiye'ye teşekkür etti.
Ücretsiz izne<br>3 ay destek

Ücretsiz izne
3 ay destek

​Bakan Albayrak müjdeyi verdi.
İlaç üretir<br>gibi üretiyoruz

İlaç üretir
gibi üretiyoruz

​Koronavirüsün yükselen yıldızı kolonya.
İtalya'da<br>mafya sahnede

İtalya'da
mafya sahnede

​Devletin yerini alma amacındalar.
Ahlaksız teklif

Ahlaksız teklif

​"Kaşıkçı'nın ailesine para verelim..."
Erdoğan mesaide!

Erdoğan mesaide!

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.
'Kimse balta <br>vuramayacak'

'Kimse balta
vuramayacak'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünden 'Soylu' yorumu
Yasak sona erdi

Yasak sona erdi

Toplam 24 bin 88 kişiye ceza kesildi.
Korona korkusu ölüm getirdi

Korona korkusu ölüm getirdi

Evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapıyordu.
Yasağı ihlal edenlere ceza kesildi

Yasağı ihlal edenlere ceza kesildi

​İstanbul Valisi Yerlikaya, 48 saatlik ceza miktarını açıkladı.
Küçükçekmece'yi<br>karıştırmışlardı

Küçükçekmece'yi
karıştırmışlardı

​Görevini yapan polislere saldıran 4 şüpheli tutuklandı.
Azalma eğilimi sürüyor

Azalma eğilimi sürüyor

​Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs sonuçlarını açıkladı.
Hayat dama sığar

Hayat dama sığar

​Adanalılar, gökyüzünü uçurtmalarla renklendirdi.
ABD'de kriz tırmanıyor

ABD'de kriz tırmanıyor

Son 24 saatte 2 bine yakın kişi can verdi, halk panikte.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.