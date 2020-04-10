Yerli ilaç firması açıkladı: Koronavirüs hastalarına verilen ilacı Türkiye'de özel izinle ürettik

Yüzde 100 yerli sermayeli Polifarma İlaç, koronavirüs (Covid – 19) salgınının tedavisi için kritik bir hamleye imza atarak FDA (U.S. Food and Drug Administration-Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) dahil tüm dünya otoriteleri tarafından kabul görmüş ve Sağlık Bakanlığı tarafından Covid – 19’a karşı olumlu netice verdiği açıklanan ilacın üretimine başladı.

İlaç üretildi, ruhsat başvurusu yapıldı

Polifarma, yoğun bakımda bulunan ve oral yolla beslenemeyen hastaların tedavisinde umut olacak çözelti formundaki ilacın üretimini tamamladı ve Sağlık Bakanlığı’na ruhsat başvurusunda bulundu.

100 bin ampulün tamamını Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına hibe edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız bizden ne zaman isterse, o zaman ürünlerimizi göndereceğiz.



Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görünmesinin hemen ardından, üretim tesisindeki mesaisini artıran ve kapasitesini yüzde 120’ye çıkaran Polifarma, Pol Ar-Ge Merkezi’nde koronavirüse iyi geldiği klinik testlerde gözlemlenen ilacın üretimi için adım attı.

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu açıklama yaptı.

En yüksek kalitedeki hammadeyi getirttik

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, “Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen bu pandemide ‘Polifarma olarak neler yapabiliriz’ diyerek bir çözüm yolu aramaya başladık. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın tedavi protokollerinde birincil tedavi olarak yer alan ilacı, oral yolla beslenemeyen yani herhangi bir ilacı tablet olarak kullanamayan yoğun bakım hastaları için üretmek için hızlıca adım attık. Bu zorlu süreçte dünyanın dört bir yanındaki tedarikçilerle irtibata geçerek en yüksek kalitedeki ham maddeyi ülkemize getirmeyi başardık. Ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (TİTCK) özel izin alarak 100 bin adet ampulün üretimini tamamladık. Polifarma olarak en büyük hayalimiz sağlıklı bir Türkiye; bu kapsamda 100 bin ampulün tamamını Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına hibe edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız bizden ne zaman isterse, o zaman ürünlerimizi göndereceğiz" dedi.

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20 Nisan'da bir ilacın daha üretimine başlanacak

Yeni üretim taleplerini karşılayacak kadar üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydeden Kumrulu, hammadde tedariklerini tamamladıktan sonra 20 Nisan’da Sağlık Bakanlığımızın tedavi protokolleri için deklare ettiği bir ilacın daha üretimine başlayacaklarını da açıkladı.

“Tüm doktor ve sağlık çalışanlarının hizmetindeyiz”

Yerli ve milli olmaktan her zaman gurur duyduklarının altını çizen Kumrulu “Biz, memleket sevdasıyla çıktığımız bu yolda hep ülkemizin menfaatlerini göz önünde bulundurarak çalıştık. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalamazdık. Bugün de hayatını ortaya koyarak çalışan tüm doktorlar ve sağlık çalışanlarımızın hizmetindeyiz. Tek dileğimiz tüm insanlığın bu pandemiden en az hasarla kurtulması” diye konuştu.



34 yıl önce kuruldu yüzde yüz yerli

Hastane ilaçları ve serum alanında Türkiye'nin en çok tercih edilen markası olan Polifarma İlaç, IV (damar yolu) ilaç ve serum alanında 34 yıllık geçmişe sahip, %100 yerli sermayeli bir ilaç firmasıdır. 1983 yılında Aroma İlaç'ı kuran Eczacı Necdet Nuri Kumrulu, 1986 yılında Polifarma İlaç'ı satın alarak faaliyetlerine aynı adla devam etmiştir. Türkiye’de serum alanında sektör lideri olan Polifarma İlaç, faaliyetlerine yıllık 250 milyon kutu üretim kapasiteli, 77 bin metrekare alana kurulu tesisinde devam etmektedir. Aynı anda Cam/PVC ve PP formlarında üretim kabiliyetine sahip Polifarma, 11 farklı teröpatik alanda tüm formlarda 465 ruhsatlı ürün sahibidir. Yenilikçi ve modern yaklaşımıyla Türkiye'nin ilk lipid ürününü geliştiren, ilk üç odacıklı beslenme solüsyonunu ve periton diyalizi alanında SAPD cihazı üreten Polifarma, Türkiye’yi global pazarda da temsil etmektedir. Polifarma, 2025 yılında global bir lider olma vizyonu ile büyümeye devam etmektedir.