Hayat Koyunları sertifikalı çobanlar güdecek
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Koyunları sertifikalı çobanlar güdecek

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde açılan "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu"na katılan biri kadın 8 kursiyer, 104 saatlik programı başarıyla bitirerek "sertifikalı çoban" olmaya hak kazandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezince Dodurga İlkokulunda verilen "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu"na katılan biri kadın 8 kişi, çobanlık mesleğinin en ince ayrıntılarını öğrendi.

Katılımcılar, alacakları sertifikayla hem meslek sahibi olacak hem de hayvancılığa devam etmeleri durumunda belli bir süre sigorta masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Bozüyük Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli kurs eğitmeni Veteriner Özgür Tutar, kursta çobanlık mesleğini detaylı olarak anlattıklarını söyledi.

Çoban hayvanın dilinden birebir anlayan insandır

Çobanlığın, dünya tarihinin en önemli mesleklerinden biri olduğunu belirten Tutar, şöyle konuştu:

  • "Dışarıdan bakıldığında çobanlık, hayvanın arkasından koşturan kişi olarak gözüküyor. Hiç böyle değil bu durum. Çobanlar, hayvanın dilinden birebir anlayan, nerede ne yapacağını tahmin edebilen, onun gibi düşünebilen insanlardır. Bu yüzden çok çok önemli bir meslek. Biz burada çobanlık tarihi ile başlıyoruz kursa, hayvanların evcilleştirilmesiyle devam ediyoruz, küçükbaşların davranışları, nerelerde yaşayacağı kısmına giriyoruz. Daha sonra uygun barınak şartlarını anlatıyoruz. Koyunların beslenmesi, bakımı, sağlığı için gerekli şartları işliyoruz. Kuzu bakımını, büyümesini detaylı olarak anlatıyoruz."

Tutar, kursiyerlerin sertifika alarak bir anlamda kollarına altın bilezik taktığını ifade etti.

"Çoban olmak gurur verici"

Cihangazi köyünden gelen 18 yaşındaki Beytullah Şan, hayvancılıkla uğraşmak istediği için kursa başvurduğunu söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini ve koyun yetiştiricisi olmayı hedeflediğini anlatan Şan, "Çoban olmak gurur verici bir şey. Herkes yapamaz, bu işi severek yapmak gerekiyor. Burada hayvan ırkları, hastalıkları, nasıl beslenir, nasıl ilgilenilir, iğne nasıl yapılır gibi konuları öğrendik" dedi.

Düzağaç köyünden Şaban Tek ise çobanlığın bu işin içinde olmayanlarca çok kolay bir iş olarak görülebildiğini belirtti.

Tek, "İçine girince zor ama çok zevkli olduğunu görüyorsun. Ayrıcalıklı, kendi işin, güzel bir meslek. Yapılması gerekeni bilerek yapacaksın. Herkes yapamaz, içinden gelecek. Çıkıp dağda, ormanda temiz havada sürünün başında, güzel bir meslek" diye konuştu.

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Şaban Tek'in eşi Sülbiye Tek de kursta, hayvancılıkla ilgili bildiklerinden farklı konular öğrendiklerini aktardı.

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