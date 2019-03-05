Civcivi görenler şaşırıyor: Dört ayağı var Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kümeste dört ayaklı civciv dünyaya geldi. Öğretim Üyesi Cafer Tayer İşler, civcivin genel bakımlarını yaparak hayatta kalmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Haber Merkezi 05 Mart 2019, 09:26 Son Güncelleme: 05 Mart 2019, 09:26 AA