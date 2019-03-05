Hayat Civcivi görenler şaşırıyor Dört ayağı var
AKTÜEL

Civcivi görenler şaşırıyor: Dört ayağı var

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kümeste dört ayaklı civciv dünyaya geldi. Öğretim Üyesi Cafer Tayer İşler, civcivin genel bakımlarını yaparak hayatta kalmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hatay'ın Hassa ilçesinde bağlı Yukarı Akbez Mahallesi'nde Selahattin Kahi'ye ait kümeste dünyaya gelen dört ayaklı civciv, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veteriner Fakültesinde tedavi altına alındı.

MKÜ Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Cafer Tayer İşler, civcivin genel bakımlarını yaparak hayatta kalmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Fazla ayaklarından dolayı yürüyemiyor.

Fazla olan ayakları alınacak

Yapılacak operasyonla civcivin fazla ayaklarının alınacağını bildiren İşler, şöyle devam etti:

  • "Yaptığımız incelemede, hayvanın yürümekte zorlandığını, ayakları üstüne duramadığını, arka tarafta fazlalık olan ayakların ağırlık yapmasından dolayı dengesini sağlayamadığını gördük.
  • Bu olay literatürlerde 'polimelia' olarak adlandırılır ve binde bir, belki on binde bir gözlenir. Hayvancılıkta ekonomik gelir ön planda olduğu için bu anomaliler genellikle kaderine terk edilmekte, hastaneye intikal ettirilmemektedir. Bu nedenle hastalığın ortaya çıkma oranı tam hesaplanamamaktadır."

İşler, bilimsel veri alanına katkı sağlamak, bunu kayıt altına almak için olayı öğrenince hemen civcive ulaştıklarını kaydetti.

Civcivin fazla olan bacakları alınacak.

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FOTOĞRAF 18
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Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı.
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