Trabzon'da öldü Samsun'da dirildi

Memleketi Ağrı'dan Trabzon'daki oğlunun yanına misafirliğe giden Zeki Yıldız, oğlunun evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede toplardamar tıkanması tanısı konulan Yıldız, iki gün yoğun bakım servisinde kaldırıldı.

"Öldü" gözüyle bakılan Yıldız'ın memleketinde cenaze hazırlıkları yapıldı. Doktorlar son bir umut için hastayı Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etti. Yıldız, 112 ambulansı ile solunum cihazına bağlı olarak 4 saatte Samsun'a getirildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezinde 3 saatlik bir operasyonla anjiyo uygulanan Yıldız, tedaviye cevap vererek kendine geldi.

Samsun'a Yıldız'ın cenazesini almak için gelen akrabaları; ayağa kalkıp yürümeye başlayan Yıldız'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Öbür dünyaya gidip geldim"

Trabzon'da fenalaştıktan sonra hiçbir şey hatırlamayan ve gözlerini Samsun'da açan Zeki Yıldız, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Öbür dünyaya gidip geldim. Şu anda iyiyim. Fakat hiçbir şey hatırlamıyorum. Doktorlarımızdan Allah razı olsun."

Babasına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sabahattin Yıldız, ise şöyle konuştu:

"Ağrı Patnosluyuz. 20 yıldır Trabzon'da oturuyorum. 10 kardeşiz. Babam 2 ay önce bize geldi. Bir sabah fenalaştı. Hiç hareket edemiyordu. Hastaneye kaldırdık. İki gün yoğun bakımda kaldı. Biz acilde bekliyorduk. Makineye bağlıydı. Babamın yanına girenler 'ölmüş' diyordu. Doktorlar da pek ümit vermedi. Bizi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Burada müdahale yapıldıktan sonra kendine geldi. Öldü gözüyle bakıyorduk. Memlekete telefon açtık. Cenaze hazırlıkları yaptırdık. Memleketten 20-30 kişi akrabamız geldi. Cenaze için geldiler. Ama böyle düzeldiğini görünce onlar da şaşırdı. İnanamadılar. Şu an durumu iyi. Allah'a şükür. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

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10 dakika içerisinde hastaya müdahale ettiler

Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Kürşad Akpınar, açıklamada bulunarak şöyle konuştu:

"Hastamız bize Trabzon'dan yönlendirildi. Orada makineye bağlıydı. Tanısında beyin toplardamarlarında tıkanma tanısı vardı. Bize bilgi gelince inme merkezimizde anjiyo cihazını hazırladık. Hastanemize girdikten sonra 10 dakika içerisinde hastaya müdahale ettik. Anestezi hekimimizin desteğiyle hastayı anjiyoya aldık. Toplardamardaki pıhtıları alıp damarların açılmasını sağladık. Tabii, bu işlem hayat kurtarıcı bir tedavi oldu. İki gün hastayı takip ettik. Yemek yemeye başladı. Şu an eski haline geldi diyebiliriz."

FOTOĞRAF 18 Şimdilerde Diriliş Ertuğrul adlı dizide izlediğimiz Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken yaşlı görünen elleriyle de yorumlar aldı. Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı. Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri 39 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulunarak yaşlılık yorumları yaptılar. . . . . . . . . . . . . . . . Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Düzyatan'ın fotoğraftaki ellerini gören takipçileri ise o detayı gözden kaçırmayarak "Yaşlandınız" yorumunu yaptı.

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