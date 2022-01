Küllerinden mi doğdu efsanenin sonu mu geldi Sinema tarihinde kendine has bir yeri olan The Matrix serisinin on sekiz yıl sonra gelen dördüncü filmi, metaverse çağında beklentileri karşılayamadı gibi gözüküyor. Buna rağmen dikkate değer bir tartışma sunan filmi sinema dünyasından isimlerle konuştuk. The Matrix Resurrections için ‘Küllerinden doğdu’ diyen de var, ‘Efsanenin sonu geldi’ diyen de.

