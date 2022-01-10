Küllerinden mi doğdu efsanenin sonu mu geldi

1999 yılında bilim kurgu dünyasının en popüler örneği olarak ortaya çıkan Matrix mitinin, on sekiz yıl sonra 4. filmi çekildi. Sinema tarihinde kendine has bir yeri olan The Matrix serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi, orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity’nin dönüşünü merkezine alıyor. Ancak bu sefer sakallı ve uzun saçlı bir Neo çıkıyor karşımıza. Kült serilerin yeniden çekimlerine alışkın olan izleyici, önce nostalji yapmak, ardından aynı kaliteyi yakalamak amacıyla sinema salonlarının yolunu tuttu. Fakat pek çok seride olduğu gibi The Matrix Resurrections da beklentiyi karşılayamadı gibi gözükse de dikkate değer bir tartışma sundu. O halde bize de bu tartışmayı açmak düşer.

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BEZDİRİCİ ANLATIM, KÖTÜ TEKNİK

Wachowski kardeşlerin Matrix çıkarmasının yıllar sonra büyük ses getirdiğini söyleyen sinema yazarı Döndü Toker “Seyircilerde büyük hayal kırıklığı yaratan ya da yazarları ikileme düşüren tartışmalar bir kenarda dursun, serinin dördüncü filmi triolojinin kendisinin de alaşağı edilip, yeniden değerlendirildiği başka bir yapıt.

Döndü Toker

Film ilk dakikalarda bezdirici bir anlatım biçimi, kötü teknik, Deathpoolvari mizahıyla uzaklaştırıyor seyirciyi. Anlatım bazen zorlama geliyor, beklentileri yok ediyor ve göstermek yerine çok konuşuyor. Buna rağmen film sabırla izlendiğinde transparan tavrı oldukça bilinçli geliyor ve bu yüzyılın tam da bu devrini yeniden ele almakla ilgili derdi var” eleştirisinde bulunuyor.

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HAYAT Eski Matrix yok

BAĞIRLARA BASILACAKTIR

Üçlemeyi tek parça, The Matrix Resurrections’ıysa serinin ilk devam filmi olarak kabul ettiğini söyleyen Sinema Eleştirmeni Serkan Çelik, orijinal eseri güncelleme şekliyle sinema tarihinin en başarılı devam filmlerinden biri olduğunu düşünüyor: “İlk film zamanı için olağanüstü bir görsel dünya sunuyordu ve bu özelliği izleyiciyi eğlendirip heyecanlandırmıştı. Derine bakmayı sevenlerse izledikçe daha fazlasını buldu, hayran kaldı, sahiplendi. Dördüncü film görsel anlamda (yeni Matrix’in mimarı farklı olduğu için) daha düz olsa da senaryo tekrar izledikçe anlamlanıyor ve burun kıvırmak yerine üzerine düşünenlere verecek çok şeyi var.

Serkan Çelik

Acımasızca eleştirenlerin bile ilk izlemede bazı replikleri ezberlediklerini düşünür, rüzgârın zamanla değişip Resurrections’ın da bağırlara basılacağına emin olabiliriz.”

ETKİSİZ KALDI

Sanat eleştirmeni Samed Karagöz ise filmin günümüz dünyasına çok bir şey söylemediğini vurguluyor: “İlki 1999 yılında sinema salonlarında izleyiciyle buluşan Matrix serisinin son filmi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bunun temelinde ilk filmle oluşturulan teknik yeniliklerin, anlatıdaki geleceğe dair öngörülerin bu filmde hiç olmaması birinci neden olabilir.

Samed Karagöz

İlk film sosyal medyanın, hızlı internet bağlantısının, akıllı telefonların olmadığı bir dönemde yapılan filmle izleyiciyi ne kadar şaşırtıp etkilediyse, yeni filmin metaverse, sosyal medya, sanal paranın her tarafta yer aldığı günümüz dünyasına dair hiçbir yenilik sunmamasıyla o kadar etkisiz kaldı.”

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HAYAT Matrix bu son dönüşün olsun

NOSTALJİ YÖNÜ BÜYÜK