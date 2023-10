Malcom X’in ilk ve son kez elini sıktım

1946 yılında New York’un Harlem bölgesinde dindar bir Hristiyan ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sheikh Khalid Yasin, dokuz kardeşi olan büyük bir aileye sahipmiş. 3 yaşından 15 yaşına kadar yetim olmamasına rağmen kardeşleriyle birlikte Harlem’de koruyucu aile tarafından katı bir Hristiyan olarak büyüyen Yasin, beyaz ırkçıların siyahilere ayrımcılık uyguladığı dönemi gençlik yıllarında derinden yaşamış. Yasin, 18 yaşına geldiğinde ise Afro-Amerikalı bir birey olarak birçok kişinin Müslüman olmasında etkili olan Malcolm X’in kişiliğinden ve mücadelesinden etkilenerek İslam ile müşerref olmuş. Malcolm X’in kendisini İslam Âlimi Şeyh Daud Ahmed’e yönlendirdiğini söyleyen Yasin, İslam’a 1965 yılında İslam Âlimi Şeyh Daud Ahmed vesilesiyle girmiş. Yasin’in bu durum hayatında büyük bir değişime neden olmuş. 30 yıl boyunca fıkıh, hadis, ahkâm, hafızlık, İslam tarihi, Arapça ve bunun gibi birçok İslami ilimleri tanınmış olan İslam alimlerinden alan Yasin, Suudi Arabistan’da da Shaykh Khalid Al-Halwaany gibi büyük âlimlerden ders almış ve kendini çok iyi geliştirmiş. Birçok video kaydı, konuşması ve kitabıyla insanlara İslam’ı anlatmaya çalışan Yasin, kitapları ve konferanslarında bulunduğu toplum nedeniyle Hz. İsa ve Hz. Meryem’in Kur’an eksenli hayatları, hayatın amacının ne olduğuna yönelik konuşmalar, Hz Muhammed’in (sav) ve arkadaşlarının nasıl bir dava yüklendikleri gibi konulardan bahsediyor. Bulunduğu toplumu çok iyi tahlil edip onlara yönelik bir tebliğ çalışması yürütüp ayrıca dünya üzerindeki olaylara da değinen Amerikalı Müslüman Aktivist Sheikh Khalid Yasin, bugüne kadar dünya çapında 61 ülkede 75 bini aşkın insanı İslam’la tanıştırmış ve 100′ü aşkın video kaydıyla ve konferanslarıyla binden fazla insanın hidayetine vesile olmuş.

1964 yılında Malcolm X’in hacca gittiği sene 18 yaşındaydım ve bir gün New York Times gazetesi okurken Malcolm X’in hacdan yazdığı bir mektubunu gördüm. New York Times’da tam sayfa yayınlamışlardı. Makalenin ismi şöyleydi: “Hacdan bir mektup: Malcolm X” bu şekil yazıyordu. Ben orada hac kelimesini hayatımda ilk defa görmüştüm. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. İslam, Kabe vs. duymuştum ama hac ne demek hiç bilmiyordum. Hemen ansiklopedileri karıştırmaya başladım. Hac kelimesinin karşılığına baktım ve anlamını öğrendiğimde çok şaşırdım. Sonra Malcolm X hacdan döndü ve hacdan döndüğü gün ben de onu kalabalıklar arasında ziyarete gittim. Zaten cadde dolmuştu, herkes onu görmeye gelmişti. Malcolm X tam bir halk adamıydı ve herkesle görüşüp, yakınlaşıyordu. Özellikle siyahilerin gerçek bir sözcüsü gibi olmuştu. Ben de o sırada cadde çok kalabalık olduğu için oradaki bir binanın çatısına çıkıp izlemiştim. Sonrasında aşağıya indiğimde kalabalıklar biraz dağıldığında elini sıkma şansı buldum. Bu aslında Malcolm X ile olan ilk görüşmemdi ve zaten gelecek ayda ne yazık ki suikasta kurban gitti. Bir daha Malcolm X ile hiç görüşemedim. Ama Malcolm X’in arkadaşı olan Şeyh Daud Ahmed denen birine beni yönlendirdiler. Şeyh Daud Ahmed ile tanıştım ve asıl şehadet getirmem onunla oldu.