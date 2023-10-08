Paylaşarak yeni bilgiler edinebiliriz

Su Çelikel





D üşünce Sizsiniz”, Kıbrıs-Afrin Hattı”, “Kıbrıs Dünyanın Merkezidir” ve “Levandane” isimli kitapları kaleme alan şair, yazar Levent Ağaoğlu hayatının bir dönemi Hong Kong’da yaşamış. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışan Ağaoğlu, yazar olmak isteyen çocuklara birikenlerin unutulmaması için yazarak kayıt altına alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Çocukken ilk okuduğunuz kitap nedir?

Herman Melville’nin yazdığı Moby Dick romanı. Amerikalı yazarın renkli dünyası beni çok etkilemişti.

En büyük güç düşünce gücüdür

Okuma alışkanlığı kazanmak için neler yapmalıyız?

Yaradan’ın insanlara kazandırdığı en büyük güç düşünce gücüdür. Yaradan insanların bu gücü de en temelde okuyarak ve yazarak geliştirmelerini istemiştir. En önemli gece olan Kadir Gecesi de okumak ve yazmakla ilgilidir.

Kadir Gecesi: Oku! Yaz!

İlk Vahiy şöyle: (1) Yaratan Rabbinin adıyla oku! (2) O, insanı bir alakdan (embriyodan) yarattı. (3) Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. (4) O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. (5)İnsana bilmediği şeyleri öğretti. (Alak Suresi, 1-5)

Alemleri okuyup yazmak, kişiyi kadir bilenlerden kılacaktır muhakkak.

550 yıldır matbaalar kitap basıyor ve insanlar kitap okuyor. Okuma alışkanlığını kazanmamız için sürekli olarak okumamız, okuduklarımızı arkadaşlarımızla, büyüklerimizle konuşarak, yazarak paylaşmamız, değerlendirmemiz, tartışmamız önemlidir. Okuma grupları oluşturarak, okuduğumuz kitabı birlikte toplanarak değerlendirmemiz de önemlidir. Okumak neticede bireysel bir faaliyet değildir sadece, sosyal bir etkinliktir ve okuduklarımızı paylaşarak büyütebilir, çoğaltabiliriz. Arkadaşlarımızın okuduklarından da paylaşımlar yoluyla yeni bilgiler edinebiliriz.

Neticede okuduklarımızın, duyduklarımızın, işittiklerimizin, konuştuklarımızın, gördüklerimizin hepsinin toplandığı havuz bilgi huzur havuzudur. Kişinin ve içinde bulunduğu ülkenin güçlü olabilmesi için bu havuzun olabildiğince dolu ve derin olması gerekmektedir. Batılılar bu havuzun adını “düşünce tankı” (think tank) olarak koymuşlardır. Tank sözcüğüne depo da diyebiliriz, düşünce deposu da diyebiliriz. Sürekli olarak o depoyu doldurmakta ve o depodan faydalanmaktadırlar. Bu depo ancak okuyarak, özellikle de gençlerin ve çocukların okumaları ile büyüyecektir.

Zamanı dolu dolu yaşayın

Bugün çocuk olsaydınız kitap okur muydunuz?

Özellikle 7 yaşına kadar olan çocukluk dönemi, insanın hayat boyu gelişim yönünün temellerinin atıldığı bir dönemdir. Bu dönemdeki zihinsel faaliyetlerin getirisi hayat boyunca etkili olacaktır.

Boş zamanlarınızda neler yaparsınız?

Hayatta en değerli varlık zamandır ve hep dolu dolu yaşanmalıdır.

Yazar olmak isteyen çocuklar neler yapmalı?

Hayat; zaman, zemin ve zihin temellidir. Zamanı dolu dolu yaşamalı, geçmiş, bugün ve gelecek boyutlarını sürekli değerlendirmelidir. Geçmiş anılar, bugün yaşadığımız anlar ve gelecek hayallerimiz bizi hep diri tutmalıdır. Zeminde sürekli hareketli olunmalıdır. Çok gezen çok bilir. Göz hafızası en kuvvetli kayıtları yapmakta ve unutmamaktadır.

Mesleğimin gereği olarak 4 kıtada (Avrupa, Asya, Afrika, Güney Amerika), 33 yılda 33 ülkeye iş seyahatlerinde bulundum. Gördüklerim neticesinde bilgim çoğaldı, zihnim sürekli sorular üretmeye başladı, dinamik bir yapı kazandı ve sürekli kendini yeniledi.

Yazarak kayıt altına alın

Zaman (hayat) ve zeminde (göz) yaşadıklarımız zihnimizde (beyin) birikmektedir. Birikenlerin unutulmaması için yazarak kayıt altına alınması gereklidir. Yazı faaliyeti ise geliştikçe ve yayınlandıkça kişi yazar olacaktır.

Yazar olmak için zaman, zemin, zihin döngüsünü çalıştırmalı, gezip görmeli, (GÖZ), iyi ve sürekli bir dinleyici olmalı, insanları, konuşmaları, konferans ve söyleşileri dinlemeli (KULAK), okumalı ve yazmalı, notlar almalı, (BEYİN), dinlediklerinden, işittiklerinden, okuduklarından ve gördüklerinden çıkardığı neticeleri konuşarak ve yazışarak insanlarla paylaşmalıdır. İnsan konuşurken ve yazarken de düşünceler geliştirmektedir.







