Masumiyetin melodisi

Bunları biraz açmak istiyorum. Çünkü bir çocuk karakterden belki de böyle kompleks noktalara nasıl gidildiği zihinlerde tam karşılık bulmayabilir. Öncelikle hayatta her şeyin, insanı anlamakla değer ve anlam bulduğuna inanıyorum. Eğer insanı doğru anlayamazsak siyaset/iktisat/edebiyat hiçbirinin bir anlamı yok. Zeze, bize insanı tanımak noktasında birçok pencere açar. Yoksulluğu, yalnızlığı, ama hiç vazgeçmeden karanlığa karşı gösterdiği çabayla birlikte aslında bizler onun aynasından kendi varoluşumuzu inşa edebiliriz. Bununla birlikte Zeze’yi anlamak bize kendi insanımızı, çocuklarımızı anlamanın da yollarını açar. Bir yetimi anlamanın mesela ki bir yetimi anlamak ya da bir yetimin yanında olmak çoğu zaman Kur’an’da kurtuluşun anahtarı olarak verilir.

Duha suresinde geçen “sizi yetim bulup büyütmedik mi?” ayeti, bir zamanlar sadece yetimlere hitap eden bir ayetmiş gibi gelse de bana, aslında günün sonunda insanın her şeyiyle yetim olduğu ve yalnız Allah’la anlam ve dostluk bulacağını görmemle bu ayetin anlamı bende değişti. Baktığımızda Zeze yetim değildi. Bir babaya sahipti ama bir yandan da yetimdi çünkü baba sadece kütle olarak vardı. Zeze’nin hayatında çeşitli sebeplerle hiç yer alamamıştı. Ancak kitapta baba figürü ve Zeze’nin meseleye bakışındaki inşa edicilik her daim çok kıymetlidir.

Şeker Portakalı, bir çocuğun gözünden hayatın zorluklarını, aile ilişkilerini, dostlukları ve hayalleri anlatırken, aynı zamanda okuyucuya da hayatın küçük mutluluklarını ve umudun önemini hatırlatır. Zeze’nin hikâyesi, yalnızca bir çocuğun büyüme hikâyesi değil, aynı zamanda her birimizin içindeki çocuğa dokunan, onu sevgiyle kucaklayan ve hayallerin gücüne inanmamızı sağlayan bir eserdir.

Necip Fazıl, Reis Bey adlı tiyatro eserinde “Ağlayabilsediniz, anlayabilirdiniz!” der. Şeker Portakalı, beni her okuduğumda derin hıçkırıklarla ağlatan ve her bitişinde de beni inşa eden bir kitap ve kitabın çocuk kahramanı Zeze, bana hayata dair sürekli bir şeyler öğreten, hayat göğümdeki bir kutup yıldızı adeta. Zeze’yi görmek bana insanı, hayatı, toplumu, dostluğu ve kimsesizliği gösteriyor. Ve bu şahit ettirme hâli Zeze’yi çocuk kahraman olarak bende değerli bir yerde tutuyor her zaman.