Ülkünün büyüttüğü kadın: Emine Işınsu

Bazen insanlar için bir duyuşa ihtiyaç olur, bekleyip bakmaya, kaçan noktaları tutmaya ve hatırlamaya… Bazen de sadece bellekler için basit duraklar oluşturmak gerekir, Türk edebiyatında bellek tazeleyici isimler bu işe yarıyor. Unuttuğumuz, geride bıraktığımız ne varsa hayatı durdurup “Burada bunu unuttun” der gibi bize kendimizi hatırlatıyor. Emine Işınsu romanlarıyla biraz da böyle bir bellek tazeleyici görev üstleniyor okurları nezdinde. Çünkü geride bırakılan acıların, plastik acımasızlıklarla değersizleştirildiği bir dönemden geçiyoruz. Barışmış olmanın unutmak için yeterli olacağına dair bir algıyla millî şuurun ince uçlarına tasallut edildiğini fark ediyoruz. Ancak, tarihin akan nehrinde bir yerlerde hala devam eden acılar var. Balkanlar orada öylece duruyor mesela; tüm acısı, mazisi, yetimliği ile ama asla öksüz kalmayarak. Öksüzlerin anası bir “Türklük” var zira serde ve o erksiz de olsak daima içimizde bir yürek yangınıyla başımızda dimdik ses veriyor bizlere. Emine Işınsu bu topraklardan kaçıp gelmiş bir babanın evladı. Yıllar sonra “Ülküler gökteki yıldızlar gibidir, onlara ulaşılamaz ama onlarla rota tayin edilir.”1 Satırlarını yazdıracak bir mazi ve bilinçle büyüyor. Ülküsü Türk’ün nefes aldığı topraklarda huzurun ve mutluluğun yeniden inşası için çalışmak olunca edebiyat ve dergi yazıları çocukluğundan beri “şair” olarak anılan Emine Işınsu’ya edebiyatın bambaşka bir türünde okunur hale getiriyor. Romancı Emine Işınsu, Şair Emine Işınsu’dan daha etkili ve etkin bir hale gelmiş oluyor. Edebiyat dergilerinde, kadın temalı dergilerde hayata dair yazılar kaleme alıyor. Annesiyle ortak dertleri, Ayşe dergisinde kadınlara dair yazıyor. Romancılığı tüm kuramlardan ve kurallardan azade. Hikâyesi ve kurgusu öyle güçlü bir kaynaktan ve yalın bir biçimde besleniyor ki durup düşünmeden romanın akışında olağan bir okuma izleği okuyucu için oluşuveriyor.