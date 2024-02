“Solak boksör”den denemeler

Bu açıklamalardan sonra diyebilirim ki her insan yeteneğinin taşıyıcısıdır. Kaderini yürüyen bir varlıktır. Dilden veya sözden yana yeteneğini geliştirenler sanatçıdır, şairdir, yazardır. Mustafa Kutlu Sel Gider Kum Kalır kitabındaki Zorbe ve Solak Boksör yazılarında “…bana göre şiire şanslı başlayanlardan. Yani bir nevi “şair-i mader-zad” denilen cinsten. Onu bir bakıma Cahit Zarifoğlu’na benzetiyorum. Şiir varlığına dolup taşıyor sanki.” ve “… daha ilk mısralardan itibaren sarsmaya başlar sizi. Nakavt eder. İki seksen uzatır.” dediği Türk şiirinin has şairlerinden Hüseyin Atlansoy’dur. Nicedir şiirimizde ağırlığı olan şairlerden o. Ama bu kez şiirle değil farklı bir türle günlük hayata, değişen sosyolojiye, edebiyata, şairlere, yazarlara, dergilere, anılara ve belleğe odaklanan düzyazılarıyla okuru selamlıyor. Yürüyüşünü şiirden sonra denemeye açıyor. Rengârenk ve Ritmik adıyla Ketebe Yayınları arasında yayımlanan deneme kitabı Rengârenk Yazılar ve Ritmik Saymalar diye iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde on beş, ikinci bölümdeyse kırk deneme yer alıyor. Atlansoy, bu denemelerde daha çok monografik, sosyolojik ve poetik bilgilerle Tolstoy, Dostoyevski ve Juan Rulfo’dan roman okumalarını/ çözümlemelerini harmanlıyor. Bir çeşit suskunluk konuşmalarıdır bunlar. Kitaplar her şeyin açıklandığı yer değildir. O, bu yazılarda sanki sadece buzdağının görünen yüzü. Zihninin arkasında çalışanları bilmiyoruz. Bahis açamıyoruz onlardan.