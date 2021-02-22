Hayat Meteorolojiden çığ buzlanma ve don uyarısı
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Meteoroloji'den 'çığ buzlanma ve don' uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Haber Merkezi İHA
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtilerek,

“Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar;

Muş’ta 2, Bitlis’te eksi 3, Van’da 1 ve Hakkâri’de 3 derece olması beklenmektedir.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji'den kar ve don uyarısı!
GÜNDEM
Meteoroloji'den kar ve don uyarısı!

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