Meteoroloji'den kar ve don uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK YÜKSELİYOR
Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, -6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.
Konya-Karaman-Aksaray ve Niğde genelinde beklenen orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai dona karşı başta üreticileri olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.