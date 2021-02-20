Meteoroloji'den kar ve don uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK YÜKSELİYOR

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 13°C

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Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

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DÜZCE °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

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KASTAMONU °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

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ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

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Parçalı bulutlu

RİZE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

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ERZURUM °C, -6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı bulutlu

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SİİRT °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

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KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.

Konya-Karaman-Aksaray ve Niğde genelinde beklenen orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai dona karşı başta üreticileri olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.