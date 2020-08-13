Meteoroloji'den İstanbullulara yağmur uyarısı: İşte 13 Ağustos hava durumu raporu

Hükümdar değil hükümran: II. Mahmud ve Vaka-i Hayriye

Reformist padişah denince akla ilk gelen Sultan hiç şüphesiz II. Mahmud Han... 31 yıl süren saltanatı boyunca Osmanlı Devleti'nin gücünü her alanda sağlamak için sayısız yenilik yaptı. Bunlardan en önemlisi ise kaynaklarda Vaka-i Hayriyye yani Hayırlı Olay olarak anılan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması oldu. Fakat, kılık kıyafet düzenlemesinden yabancı dil teşvikine kadar yaptığı reformlar halk tarafından benimsenmedi. Anlaşılamayan padişahlardan biri olan II. Mahmud Han, neden 'Gavur Padişah' olarak anıldı? 465 yıllık bir yapı olan Yeniçeri Ocağı, nasıl oldu da ortadan kaldırıldı?



