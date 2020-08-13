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Hayat Meteorolojiden İstanbullulara yağmur uyarısı İşte 13 Ağustos hava durumu raporu
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Meteoroloji'den İstanbullulara yağmur uyarısı: İşte 13 Ağustos hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Ağustos hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre; Karadeniz Bölgesi’nin sahil kesimlerinde ve Trakya’nın Karadeniz sahillerinde gün içerisinde yağmur bekleniyor. Öte yandan İstanbul’da da öğle saatlerinde Avrupa Yakası’nın bazı bölgelerinde yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl?

Haber Merkezi Diğer
Bugün İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.
Bugün İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul’un Avrupa yakasının kuzeyi ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 7 ile kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı
GÜNDEM
Meteorolojiden 7 ile kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı
  • Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 14 ile yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 14 ile yağış uyarısı

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Yetkililer, rüzgarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyardı. İstanbul'da ise yağmur bekleniyor. Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itbaren Avrupa yakasının kuzey yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

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