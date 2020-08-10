Meteorolojiden 7 ile kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Mersin'in Çamlıyayla ilçesi ile Tarsus'un Toroslar mevkisi, Adana'nın Karaisalı, Pozantı, Aladağ, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçeleri, Osmaniye'nin kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Anlık Meteorolojik Uyarı!

Doğu Akdeniz'in İç Kesimlerindeki (#Mersin #Adana #Osmaniye #Kahramanmaraş) Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!https://t.co/yJrMSm1Fzf pic.twitter.com/G9yBYnWRkv — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 10, 2020

Doğu Karadeniz Kıyılarında Beklenen Şiddetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat

Öte yandan Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (11.08.2020 Salı) sabah saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm), Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada, "Şiddetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

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