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Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Artvin, Trabzon hava durumu

Meteorolojiden 7 ile kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan Doğu Karadeniz kıyılarının da şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Mersin'in Çamlıyayla ilçesi ile Tarsus'un Toroslar mevkisi, Adana'nın Karaisalı, Pozantı, Aladağ, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçeleri, Osmaniye'nin kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Doğu Karadeniz Kıyılarında Beklenen Şiddetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat

  • Öte yandan Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (11.08.2020 Salı) sabah saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm), Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada, "Şiddetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

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