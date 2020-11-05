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Hayat Elifin duygularını ticarete döktükleri çizim de çalıntı çıktı
AKTÜEL

Minik Elif'in simge fotoğrafı ticarete döküldü

Elif'in duygularını ticarete döktükleri çizim de çalıntı çıktı

İzmir'de yaşanan deprem sonrası Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in arama kurtarma ekibinin parmağını tuttuğu fotoğraf simge haline geldi. Trendyol'da 'hediyahanem' isimli bir marka ise o fotoğrafı kupa, saksı, kalemlik gibi eşyalara basarak satışa sundu. Minik Elif'in ticari malzeme haline getirilmesi sonrası sosyal medyada büyük tepki topladı. Trendyol, konuyla ilgili bir açıklama yaparak tepki çeken ürünlerin satışını durdurdu. O fotoğrafı karikatür haline getiren 'hislişeyler' isimli hesap ise çalışmalarının kendilerinden izinsiz olarak kullanılmasından dolayı hukuki işlem başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çizimin gerçek sahibi hislişeyler isimli hesap
Çizimin gerçek sahibi hislişeyler isimli hesap

İzmir'de depremi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken yurdun dört bir yanından felaket bölgesine yardım yağıyor. Vatandaşlar mağdurlar için seferber olmuşken, online alışveriş platformu Trendyol'da bu durumu ticari malzeme haline getirerek büyük bir skandala imza atıldı.

Depremzede minik Elif'i ticari malzeme haline getiren tacirlere büyük tepki
GÜNDEM
Depremzede minik Elif'i ticari malzeme haline getiren tacirlere büyük tepki

Trendyol'da 'hediyahanem' isimli bir marka Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in simge haline gelen fotoğrafına ait bir çizimi kupa, saksı, kalemlik gibi eşyalara basarak satışa sundu.

Hayata böyle tutundu
GÜNDEM
Hayata böyle tutundu

Minik Elif'in ticari malzeme haline getirilmesi sonrası sosyal medyada büyük tepki topladı. Trendyol, konuyla ilgili bir açıklama yaparak tepki çeken ürünlerin satışını durdurdu.

Grafik: Yeni Şafak

O fotoğrafı karikatür haline getiren 'hislişeyler' isimli hesap ise çalışmalarının kendilerinden izinsiz olarak kullanılmasından dolayı hukuki işlem başlattı.

hislişeyler adlı hesabın açıklaması
  • Ticari kazanca dönüştüğünü öfke ile öğrendik
  • Yaşanan üzücü olaya dair hislişeyler hesabından şu açıklama yapıldı:
  • "Deprem sonrasında derin bir üzüntü ve kızgınlık içindeyken, beklenmedik bir kurtuluş haberinin yarattığı yoğun sevinç ve umutla karışan ruh halimizi ifade etmek adına hazırladığımız ve paylaştığımız tasarımın, bizim iznimiz ve haberimiz dahi olmadan çalınarak ürünleştirilmiş ve ticari bir kazanca dönüştürülmüş olduğunu dün gece utanç ve öfke ile öğrendik. Konuyu en hızlı şekilde mahkemeye taşımak için avukatlarla görüşüyoruz. Gücümüz yettiğince bu edepsizliğin peşinde olacağımızı bilmenizi isteriz."

Elif bebek ve ailesi hastanede bir araya geldi: Duygulandıran kavuşma
FOTOĞRAF 11
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Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Seher Perinçek’in kızı 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
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Perinçek ailesi, Elif’in tedavi gördüğü EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bir araya gelerek kavuşmanın heyecanını yaşadı.
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Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ’de tedavisine devam edilen Elif Perinçek’i ziyaret ederek baba Oğuz Perinçek, depremden 23 saat sonra kurtarılan Anne Seher Perinçek ile kardeşleri Elzem ve Ezel ile bir araya geldi.
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Ziyarette Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ve Ceyda Bölünmez Çankırı da aile ile birlikte olup desteklerini belirttiler.
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Elif bebek ve ailesi hastanede bir araya geldi: Duygulandıran kavuşma
65 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, ailesi ile tedavi gördüğü hastanede bir araya gelerek kavuşmanın heyecanını yaşadı.


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