Elif'in duygularını ticarete döktükleri çizim de çalıntı çıktı

İzmir'de depremi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken yurdun dört bir yanından felaket bölgesine yardım yağıyor. Vatandaşlar mağdurlar için seferber olmuşken, online alışveriş platformu Trendyol'da bu durumu ticari malzeme haline getirerek büyük bir skandala imza atıldı.
Trendyol'da 'hediyahanem' isimli bir marka Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in simge haline gelen fotoğrafına ait bir çizimi kupa, saksı, kalemlik gibi eşyalara basarak satışa sundu.
Minik Elif'in ticari malzeme haline getirilmesi sonrası sosyal medyada büyük tepki topladı. Trendyol, konuyla ilgili bir açıklama yaparak tepki çeken ürünlerin satışını durdurdu.
O fotoğrafı karikatür haline getiren 'hislişeyler' isimli hesap ise çalışmalarının kendilerinden izinsiz olarak kullanılmasından dolayı hukuki işlem başlattı.
- Ticari kazanca dönüştüğünü öfke ile öğrendik
- Yaşanan üzücü olaya dair hislişeyler hesabından şu açıklama yapıldı:
- "Deprem sonrasında derin bir üzüntü ve kızgınlık içindeyken, beklenmedik bir kurtuluş haberinin yarattığı yoğun sevinç ve umutla karışan ruh halimizi ifade etmek adına hazırladığımız ve paylaştığımız tasarımın, bizim iznimiz ve haberimiz dahi olmadan çalınarak ürünleştirilmiş ve ticari bir kazanca dönüştürülmüş olduğunu dün gece utanç ve öfke ile öğrendik. Konuyu en hızlı şekilde mahkemeye taşımak için avukatlarla görüşüyoruz. Gücümüz yettiğince bu edepsizliğin peşinde olacağımızı bilmenizi isteriz."