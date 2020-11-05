Depremzede minik Elif'i ticari malzeme haline getiren tacirlere büyük tepki
Türkiye'nin en çok kullanıcısı bulunan alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol, büyük bir skandala imza attı. İzmir'de yaşanan deprem felaketinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65'inci saatte sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarma ekibindeki görevlinin parmağını sıkı sıkı tutması felaketin simgesi olmuştu. Trendyol ise o anın fotoğrafını kupa, saksı, kalemlik gibi eşyalara basarak satışa sundu. Minik Elif'in ticari malzeme haline getirilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.
İzmir'de yaşanan deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Yurdun dört bir yanından felaket bölgesine yardım yağıyor. Vatandaşlar mağdurlar için seferber olmuşken, online alışveriş platformu Trendyol, bu durumu ticari malzeme haline getirerek büyük bir skandala imza attı.
Trendyol'da 'hediyehanem' isimli bir mağazanın sattığı kupa, kalemlik, saksı gibi eşyalara Elif Perinçek'in kurtarma görevlisinin parmağını tuttuğu anın fotoğrafının basıldığının görülmesi, sosyal medyada yoğun tepki çekti.