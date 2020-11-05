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Gündem Depremzede minik Elifi ticari malzeme haline getiren tacirlere büyük tepki
İZMİR

Depremzede minik Elif'i ticari malzeme haline getiren tacirlere büyük tepki

Türkiye'nin en çok kullanıcısı bulunan alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol, büyük bir skandala imza attı. İzmir'de yaşanan deprem felaketinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65'inci saatte sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarma ekibindeki görevlinin parmağını sıkı sıkı tutması felaketin simgesi olmuştu. Trendyol ise o anın fotoğrafını kupa, saksı, kalemlik gibi eşyalara basarak satışa sundu. Minik Elif'in ticari malzeme haline getirilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trendyol'da Elif Perinçek'i simgeleyen ürünlerin satışa sunulması büyük tepki topladı.
Trendyol'da Elif Perinçek'i simgeleyen ürünlerin satışa sunulması büyük tepki topladı.

İzmir'de yaşanan deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Yurdun dört bir yanından felaket bölgesine yardım yağıyor. Vatandaşlar mağdurlar için seferber olmuşken, online alışveriş platformu Trendyol, bu durumu ticari malzeme haline getirerek büyük bir skandala imza attı.

Trendyol'da 'hediyehanem' isimli bir mağazanın sattığı kupa, kalemlik, saksı gibi eşyalara Elif Perinçek'in kurtarma görevlisinin parmağını tuttuğu anın fotoğrafının basıldığının görülmesi, sosyal medyada yoğun tepki çekti.

Minik Elif'in hastaneden ilk görüntüsü: Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı
GÜNDEM
Minik Elif'in hastaneden ilk görüntüsü: Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı

3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı
OYNAT 00:59
3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı
İzmir depreminden tam 65 saat sonra mucize eseri enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kaldırıldığı hastanedeki görüntüleri, izleyenleri mutlu etti. Elif'in hastane odasında bebeğiyle oynarken kameralara el salladığı görüldü.


Derhal bu satışa son verin

Kullanıcılar ürünlerin derhal kaldırılması için Trendyol'a çağrıda bulundu. Birçok kullanıcı Türkiye'yi derinden sarsan felaketin ticari malzeme haline getirilmesine tepki gösterdi.

Hayata böyle tutundu
GÜNDEM
Hayata böyle tutundu

Tepkilere rağmen şirketten henüz bir açıklama yapılmazken, ürünlerin satışı ise devam ediyor.

Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
OYNAT 00:59
Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif'i kurtaran itfaiye personeli Muammer Çelik o anları anlattı. “Elif için hiç ümidimizi kaybetmedik. Babası bana ben her şeye razıyım dedi. Ben de dedim ki, Allah'ın mucizesi diye bir şey var, mucizeyi belki de burada görürüz. Sen teslim falan olma, de ki Allah'ım sen bilirsin' ifadelerini kullandı.
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